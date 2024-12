Lollapalooza Argentina 2025: Foster the People, Nathy Peluso, Girl in Red y más encabezan los sideshows

El fin de semana hará vibrar a cientos de miles de fans al ritmo de la música de artistas de la talla de Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, TOOL, RUFUS DU SOL y Tan Bionica, headliners que ya demuestran el compromiso de #LollaAR por celebrar la diversidad de géneros que es bandera del festival desde sus inicios. Pero eso no es todo: para los verdaderos fans de la música se sumará la propuesta de los sideshows, recitales en venues más chicos donde los shows adquieren un carácter más íntimo. Este año, la previa vibrará al ritmo del poprock de Foster The People (20 de marzo - C Art Media), y de las canciones indie de The Marías (20 de marzo - Teatro Vorterix).