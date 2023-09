Los Rolling Stones presentan "Hackney Diamonds" y confirman la fecha de lanzamiento

"No publicaríamos esto ahora si realmente no nos gustara" , dijo Jagger. “No queríamos hacer un disco cualquiera y publicarlo. Entonces queríamos hacer un disco. Antes de entrar, dijimos que todos queríamos hacer un disco que realmente nos gustara a nosotros mismos. Puede que a la gente le guste, a otras puede que no. Pero hay que decirlo: estamos muy contentos con ello. … Esperamos que te guste”.

Wood también reveló que Lady Gaga canta en “Sweet Sounds of Heaven” y gritó con curiosidad el nombre de Stevie Wonder cuando Fallon anunció la canción. Describieron “Live by the Sword” como “ligeramente retro” y Richards habló sobre “Tell Me Straight”, una canción que canta. “Puedo decirte claramente que no tengo idea de qué se trata”, bromeó el guitarrista.

En el mismo evento se presento el vídeo de su primer sencillo, “Angry”, el mismo esta protagonizado por la actriz de White Lotus y Euphoria, Sydney Sweeney.

El anuncio del evento de los Rolling Stones con Jimmy Fallon

En un vídeo de promoción, el propio Fallon recibe una llamada de los tres miembros vivos de la banda, Mick Jagger, Keith Richard y Ronnie Wood (tras la muerte del baterista Charlie Watts hace dos años), que le invitan a participar en el lanzamiento, con la música de fondo de uno de los nuevos temas.

“Puede que Hackney esté en el corazón y sea el centro de ‘Hackney Diamonds’, pero esto es realmente un momento global y queremos compartirlo con fanes de todo el mundo a través de YouTube”, señala la banda en una declaración difundida por el grupo.

Qué se sabe del nuevo disco de los Rolling Stones

El nuevo álbum será el primero que sacan los Stones desde “A Bigger Bang” en 2005 y era esperado con impaciencia por sus legiones de seguidores después de que en las últimas semanas una misteriosa campaña hubiese adelantado el lanzamiento.

Entre otras acciones, se proyectó su logo con los labios y la lengua en edificios y lugares icónicos de ciudades en todo el mundo como Nueva York, Londres o París.

En agosto, los Rolling Stones revelaron cuál sería el título de su próximo álbum mediante un anuncio de un negocio ficticio de reparación de cristales publicado en un periódico británico, en el que el grupo parecía aludir a varias de sus canciones más conocidas.

En la publicación en Hackney Gazette, el anuncio señalaba que el “equipo (del supuesto negocio) les promete satisfacción”, y agregaba referencias a algunos de los temas de la formación: “When you say gimme shelter we’ll fix your shattered windows” (“Cuando dices dame refugio, arreglaremos tus ventanas rotas”).