Los Rolling Stones presentaron el primer adelanto de su nuevo disco

La banda realizará un gran anuncio programado para el próximo miércoles.

Los Rolling Stones presentaron un fragmento de "Don't Get Angry With Me".

Los Rolling Stones compartieron un clip de su nuevo single "Don't Get Angry With Me", el que sería el primer adelanto de "Hackney Diamonds", su rumoreado nuevo disco que, casi con seguridad, anunciarán el próximo miércoles 6 de septiembre.

A través de una nueva web, dontgetangrywithme.com, se puede escuchar un pequeño fragmento de la canción.

Sin embargo, ha habido informes de que el sitio web tuvo problemas para cargar el avance y, a menudo, pidió a los visitantes que actualizaran el sitio y lo intentaran nuevamente.

Muchos fanáticos han señalado el problema a los Rolling Stones, cuyo administrador de redes sociales respondió a las quejas con "Don't Get Angry With Me" ("No te enojes conmigo"), en lugar de ofrecer ayuda. Esto potencialmente plantea la posibilidad de que la falla haya sido intencional.

El anuncio del nuevo disco de The Rolling Stones El anuncio se realizó en un periódico inglés llamado Hackney Gazette. La compañía que se publicitaba era Hackney Diamonds, el titulo rumoreado del álbum, que agregaba un texto incluyendo varias canciones del legendario conjunto inglés: “When you say gimme shelter, we'll fix your shattered windows” (Cuando dices dame refugio, te arreglamos las ventanas rotas). Lo más llamativo es que, justo encima de la “i” del nombre de la compañía estaba el logo de los Stones y, en la parte de abajo, se podía ver que la compañía se fundó en 1962, mismo año de nacimiento de la banda. El anuncio afirma que esta “compañía” abrirá en septiembre de 2023, lo cual ya nos indicaba la fecha de salida del esperado regreso de Mick Jagger, Keith Richards y compañía. rolling-anuncio-U68802048644OuX-624x600@abc.jpg Keith Richards ya dijo, en 2022, que el grupo estaba trabajando en nueva música, que además supondría su primer lanzamiento desde la muerte de Charlie Watts. "Será interesante descubrir la dinámica ahora que Steve Jordan está en el grupo", admitió Richards en su momento. "Es una especie de metamorfosis hacia otra cosa. La semana pasada estuve trabajando con Mick Jagger y Steve, y se nos ocurrieron unas ocho o nueve piezas nuevas de material. Lo cual es abrumador para nuestros estándares". A principios de 2023, también se confirmó que Paul McCartney, tocaba el bajo en una canción de este próximo disco. Richards ha sido visto, también, yendo a los Electric Lady Studios de Nueva York, ciudad donde la banda entera ha sido vista en una sesión de fotos. Se rumorea que el productor de este disco podría ser Andrew Watt, quien ya ha trabajado con Ozzy Osbourne e Iggy Pop, entre otros.

