Maluma desmintió su pelea en la final de la Copa América: "Eso es mierda"

En las imágenes que se hicieron virales en las redes sociales, puede verse al cantante gritando furioso desde su palco a una sección que estaba repleta de hinchas argentinos . Sin embargo, tras lo sucedido, el artista felicitó al seleccionado argentino y desmintió las versiones de una pelea: " no me estaba peleando con absolutamente nadie ", sentenció.

"No me estaba peleando con absolutamente nadie" continúo explicando el cantante. "Yo me paré ahí, incluso a gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia que empezaran a vibrar como nosotros", sentenció.

Por último, el cantante de "Borro Casette" aprovechó el momento para felicitar al seleccionado colombiano por su actuación en la competencia y, también, para saludar a los argentinos luego de la victoria: “al pueblo argentino les envío un abrazo muy grande, felicidades por la Copa América", concluyó el colombiano.

El video de la pelea de Maluma

La final de la Copa América también estuvo protagonizada por la tensión vivida tanto dentro como fuera del estadio. El partido debió demorarse más de 45 minutos producto de los incidentes ocurridos en las inmediaciones de la cancha, luego de que miles de hinchas quisieran entrar al evento deportivo sin contar con una entrada.

Maluma peleando.mp4 @DiarioOlé / X

Pero las peleas y discusiones no quedaron allí y algunas de ellas se trasladaron dentro del estadio. Luego del partido, las redes sociales - sobre todo las de los argentinos - comenzaron a criticar el accionar del cantante Maluma luego de que su selección perdiera la final con Argentina.

En un video - que rápidamente se volvió viral - puede observarse al artista trepado a una de las barandas del palco del Hard Rock Stadium de Miami, donde se encontraba con amigos presenciando el partido. Desde allí, el cantante mantuvo un tenso enfrentamiento verbal con otros hinchas argentinos que se encontraban en ese sector. Afortunadamente, el hecho no paso a mayores.