Met Gala 2025: todo lo que hay que saber del evento más esperado de la moda mundial

met gala moda.jpg La Met Gala, según pasan los años.

Cómo será la Met Gala 2025

Los anfitriones son el cantante Pharrell Williams, el corredor de fórmula uno Lewis Hamilton, el actor Colman Domingo, el rapero A$AP Rocky y el jugador de baloncesto LeBron James, y a ellos se suma un comité extra de otras 26 estrellas, como Simone Biles, Usher, Ayo Edebiri, Chimamanda Ngozi Adichie o Spike Lee.

Pharrell, el polifacético autor de la canción "Happy" y ahora director creativo de Louis Vuitton, anticipó a la revista People que la Met Gala se convertirá en una plataforma para los "entusiastas de la cultura negra" y las "cosas que vienen de ese color": la mentalidad, el sufrimiento, el progreso, el éxito y el potencial, desgranó.

La temática de la Met Gala 2025

Cada año, este popular evento de la moda tiene un dress codediferente. En esta ocasión, la organización anunció que la temática será "Superfine: Tailoring Black Style" (Superfino: Confeccionando el estilo negro). Esta se inspira en la obra de Mónica L. Miller, "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity" (2009) y tratará de crear una conexión entre el poder, la ropa y la identidad, según detallaron.

El eje central se situará en la tendencia Tailored for you (A medida para usted), que es habitualmente implementado por los asistentes a la gala, con prendas diseñadas específicamente para cada uno de ellos. Posteriormente, la muestra se inaugurará en el museo de Nueva York el 10 de mayo.

Esta celebración, en la que el Met no pasa por alto que el "dandismo" negro tiene su origen en la esclavitud, marca un antes y un después en la historia de la propia gala creada en 1948, que antes se limitaba a una alta sociedad eminentemente blanca, y pone de relieve el posicionamiento político del museo.

Y es que, a diferencia de empresas e instituciones de todo el país que se han plegado a la agenda de Trump, el Met ha mantenido firmes sus políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) adoptadas de manera general tras las protestas de 2020 de Black Lives Matter por el asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco.

El homenaje tomará la escalinata del museo, que se decora acorde a la temática, y por la que desfilan los asistentes antes de entrar en una fiesta privada, libre de cámaras, en la que el precio de entrada rondaba los 75.000 dólares en 2024, aunque muchas celebridades van patrocinadas por los diseñadores que las visten.

En la edición de 2024, la temática se centró en prendas “durmientes” que cobraban vida a través de la tecnología, bajo el título Sleeping Beauties: Reawakening fashion.

Los invitados a la Met Gala 2025

La lista de invitados es una gran incógnita, pero hay apuestas por la cantante Rihanna, icono "tardón" de la gala que siempre asume riesgos en la moda, ya que es también pareja y madre de dos hijos junto al anfitrión A$AP Rocky, y esperanzas por ver a la reina del pop Beyoncé, que está inmersa en su gira por EE.UU.

Asimismo, casi es seguro contar con las más asiduas al evento: la televisiva Kim Kardashian y las modelos Kylie y Kendall Jenner; y acumulan muchas papeletas artistas premiados recientemente, como los actores Adrien Brody y Mikey Madison, o los cantantes Kendrick Lamar, Doechii o Chappel Roan.

La muestra de Met, 'Superfine', que se inaugura el 10 de mayo, ahondará en la moda masculina de los dandis negros desde el siglo XVIII hasta la actualidad y en cómo su estilo influyó en la identidad de la diáspora del Atlántico Negro, localizada en América, Gran Bretaña y el Caribe, informó el museo en una nota.

¿Cómo ver en vivo la MET Gala 2025?

En esta ocasión, el evento de etiqueta comienza a las 18 horas del lunes 5 de mayo (hora local de Nueva York) y se espera que culmine a las 00 horas del martes 6. La transmisión en vivo se desarrolla a través de los canales oficiales de Vogue, así como en la plataforma de YouTube.

La gala está a cargo de la editora jefa de la prestigiosa revista, Anna Wintour, quien lidera la exposición de moda que está disponible en el museo neoyorquino. Este evento es uno de los más esperados del año para el público, desde su inauguración en 1948, y atrae a miles de visitantes y amantes del diseño.

Hasta el momento, se estima que ha logrado recaudar más de u$s220 millones. Estos fondos son regularmente destinados al financiamiento de muestras anuales, nuevas adquisiciones de icónicas prendas y conservación de las más históricas.

¿Qué celebridades acudirán a la Met Gala 2025 en Nueva York?

La anfitriona Anna Wintour estará al lado de célebres figuras como el piloto Lewis Hamilton, la cantante Doechii, el director Colman Domingo, la gimnasta Simone Biles, el rapero Pharrell Williams, la compositora Janelle Monáe o el productor A$AP Rocky. El presidente de honor será en esta ocasión LeBron James.

Además del comité anfitrión, varios nombres resuenan en la lista de invitados, que consta en total de 600. Si bien la organización no confirmó su presencia, la cuenta del club de fans de la Met Gala publicó un listado de posibles asistentes.

Entre ellos, se destacan reconocidos artistas del mundo de la música, del cine y de las moda:

Zoe Saldaña

Ariana Grande

Bad Bunny

Kendall Jenner

Zendaya

Tyla

Rihanna

Shakira

Serena Williams

Lady Gaga

Naomi Campbell

Lana del Rey

Selena Gómez

Demi Moore

Jennifer López

Los artistas latinos que participarán en la Met Gala 2025

En los últimos años, la representación latina en la Met Gala ha crecido significativamente. La edición 2023 contó con la asistencia de figuras emblemáticas como Pedro Pascal, quien deslumbró con un atuendo de Valentino compuesto por shorts, combat boots y una capa en el característico rojo de la firma italiana.

Por su parte, Salma Hayek, habitual en este evento, impactó con un vestido rojo de Gucci, que incluía un corset de piel, mangas adornadas con tiras de perlas y una falda de olanes y tul con una larga cauda. El cantante colombiano Maluma también hizo acto de presencia con un traje gris sin mangas, complementado con perlas y una bufanda.

Para la edición 2024, centrada en la temática “Jardín del tiempo”, tanto Jennifer López como Bad Bunny ascendieron a la categoría de coanfitriones. En esa ocasión, la artista del Bronx apareció con vestido de Schiaparelli y el cantante puertorriqueño sorprendió con un traje de Conde de color azul marino.

La actriz mexicana Eiza González también destacó en 2024 con un vestido inspirado en la orquídea mexicana, mientras que la cantante colombiana Karol G apareció con un diseño de cristales complementado con orejas de elfo que evocaban el universo de “El Señor de los Anillos”.