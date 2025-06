Morrissey vuelve a Argentina: ya salió la preventa para su show en el Movistar Arena

Con una carrera que cambió la historia del pop británico, Morrissey supo construir un legado musical indiscutible. Como líder de The Smiths, dejó una marca profunda con solo cuatro álbumes, y más tarde consolidó una prolífica carrera solista que lo mantuvo en el centro de la escena durante más de cuatro décadas. Temas como “This Charming Man”, “There Is A Light That Never Goes Out”, “Suedehead” y “Everyday Is Like Sunday” todavía resuenan con fuerza entre sus seguidores y el nundo de la música.