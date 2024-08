Morrissey acusó a Johnny Marr de rechazar una "lucrativa" oferta para una reunión de The Smiths en 2025

image.png

La declaración de Morrissey llega después de que Marr respondiera negativamente al pedido de un fan para que The Smiths regresara en medio de la gran noticia de la reunión de Oasis esta semana.

The Smiths se formó en 1982 y lanzó cuatro álbumes de estudio: 'The Smiths' de 1984, 'Meat Is Murder' de 1985, 'The Queen Is Dead' de 1986 y 'Strangeways, Here We Come' de 1987.

A principios de este mes, Morrissey dijo que la popularidad de su antigua banda no había disminuido, ya que se trataba de "una negativa a rendirse ante la propaganda enemiga" . "The Smiths no termina", escribió el ex líder.

La relación entre Morrisey y Johnny Marr

A principios de 2022, Marr habló sobre su pelea con Morrissey y dijo que sentía que tenía que "defenderse [a sí mismo]". Se produjo después de que Morrissey le pidiera al guitarrista que dejara de mencionarlo cuando diera entrevistas.

En sus memorias de 2016, Set The Boy Free, Marr habló sobre una reunión con Morrissey en 2008, donde ambos hablaron sobre la posibilidad de reunir a The Smiths . “Me alegré de verlo; habían pasado 10 años o más desde la última vez que nos vimos”, recordó. “Nos pusimos al día con noticias personales y familiares y recordamos un poco”.

Marr continuó recordando cómo “la conversación giró hacia cosas más profundas” y agregó: “De repente estábamos hablando sobre la posibilidad de que la banda se volviera a formar, y en ese momento parecía que con la intención correcta realmente podría hacerse e incluso podría ser genial.

“Seguiría trabajando con los Cribs en nuestro álbum, y Morrissey también tenía un álbum pendiente de salir. Pasamos un rato más juntos y, después de beber aún más jugo de naranja (para mí) y aún más cerveza (para él), nos abrazamos y nos despedimos”.

Continuó: “Durante cuatro días fue una posibilidad muy real. Tendríamos que conseguir a alguien nuevo en la batería [el baterista original Mike Joyce demandó a Morrissey y Marr por regalías en 1996], pero si The Smiths quisieran volver a formarse, haría feliz a mucha gente y, con toda nuestra experiencia, incluso podríamos ser mejores que antes”.

Pero Marr reveló que finalmente “la comunicación terminó” entre ambos y “las cosas volvieron a ser como eran y como espero que siempre sean”.