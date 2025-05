St Vincent regresó junto a Kim Gordon a Buenos Aires y dijeron presente al poder femenino

Dos de las artistas más fuertes y poderosas de la escena musical, deslumbraron en el C Art Media en una noche de descontrol y mucho rock alternativo. Crowd surfing, guitarras por el aire y un público hipnótico.

El barrio porteño de Villa Crespo vivió una noche electrizante con la presentación y regreso de St Vincent, junto a Kim Gordon , en el Complejo C Art Media . Dos de las figuras más disruptivas, potentes y distintas de la escena musical alternativa, ofrecieron un viaje sonoro por sonidos rockeros, envolventes, densos e industriales.

Con la aguja a punto de marcar las 20, Kim Gordon , la artista, cantante y escritoria estadounidense de 72 años, miembro fundador del destacado grupo de rock alternativo Sonic Youth , regaló una propuesta hipnótica y elevada. Su set se destacó con temas como " I Don't Miss My Mind ", " BYE BYE " y " It's Dark Inside ". Como una artista femenina que se destaca por romper en la escena desde la década de los 80, el cierre con " Cookie Butter " fue la estrella para remarcar que su presente continúa siendo igual de impactante y expansivo.

"Reckless", "Fear The Future" y "Los Ageless", fueron la tripla elegida para arrancar un show repleto de rock alternativo, sonidos electrónicos y la voz hipnótica y magnética de Annie. El setlist de 16 canciones recorrió de forma intensa y profunda su material más reciente, con temas como "Flea" y "Broken Man", con hits anteriores como "Birth In Reverse" y "New York", en los que el público enloqueció y se entregó de lleno al presente.

ST VINCENT-12.JPG Tras seis años de su última visita, Annie Erin Clark volvió a enamorar a los fanáticos argentinos. DF Entertainment

La banda, compuesta por guitarra, bajo, batería y teclado, las visuales y Annie, se unen en una armonía perfecta. Su hipnótica actitud, sus movimientos y bailes sensuales, descontracturados y volados, y los juegos de palabras, gritos e intensidades que realiza con su controlada voz, coexisten en una performance intensa y atrapante. "Olé olé olé Buenos Aires, Argentina. Son un placer increíble", respondió Annie frente al intenso amor del público.

St Vincent conecta con los fanáticos mucho más allá de la palabra y pasa a la acción. Uno de los momentos más destacados de la noche fue cuando realizó el famoso crowd surfing (tirarse hacia el público mientras la sostienen) dos veces, para acto seguido revolar su guitarra eléctrica al campo delantero. Tras casi dos horas de concierto, "All Born Screaming" preparó el terreno para que se escuchara la última canción: "Candy Darling". Un clima donde la voz de Annie rellenó cada rincón del espacio y demostró una vez más, sin necesidad de aclaración, que su presencia en la escena del rock está más fuerte y activa que nunca.