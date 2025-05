La Renga donó la recaudación de su show solidario al Hospital Leónidas Lucero de Bahía Blanca

La banda –conformada por Gustavo “Chizzo” Nápoli, Gabriel “Tete” Iglesias, Jorge “Tanque” Iglesias y Manuel Varela– decidió no cobrar por su participación, en un gesto de solidaridad con las víctimas del temporal. “Se han comportado de forma admirable. No es habitual que una banda de este nivel done todo lo recaudado, sin condiciones”, expresó el director del hospital, Gustavo Carestía.