Ricardo Arjona vuelve a los escenarios con "Seco" tras someterse a dos operaciones

El anuncio llega después de su exitosísima gira Blanco y Negro , que llevó a más de dos millones de personas a verlo en vivo por distintas ciudades del mundo. “Aquí estamos. Hay gira” , dijo el cantante en un video compartido en sus redes sociales, grabado desde el centro del estadio neoyorquino. “Quería venir aquí para anunciar que al final me animé” , expresó con emoción.

“He estado en este lugar, 14, 15 veces. Madison Square Garden. Para un tipo que nació en Jocotenango, Guatemala, es algo tremendo”, agregó Arjona, quien no reveló aún fechas ni ciudades, pero confirmó que el tour será una realidad.

Ricardo Arjona.jpg “Quería venir aquí para anunciar que al final me animé”, dijo Arjona al confirmar su regreso en un video grabado en el estadio neoyorquino.

“Cuando el viaje empieza, no lo detiene ni el destino”, afirmó Arjona sobre su nuevo material, que apuesta por una narrativa más cruda, centrada en la vulnerabilidad y la reflexión. En ese sentido, reveló: “Para los que me conocen, siempre fui Ricardo, fui Arjona o Ricardo Arjona. Para los que me quieren, siempre fui el Seco”.

Seco, un nuevo capítulo musical

El álbum llega con una carga emocional evidente. El apodo que da nombre al proyecto no es casual: simboliza una etapa difícil, marcada por el dolor físico y la pausa forzada, pero también por una reconfiguración artística. La expectativa de sus seguidores es altísima, y el propio Arjona se encargó de alimentar ese entusiasmo.

Ricardo-Arjona-se-consagra-en-Miami-con-su-Blanco-y-Negro-Tour.jpg Después de más de un año de recuperación, Arjona aseguró sentirse “mejor que nunca” y adelantó que la gira incluirá canciones clásicas y nuevos temas.

Mientras los detalles de la gira aún no se conocen, Seco ya promete ser uno de los lanzamientos más comentados del año. Y el regreso de Arjona, una de las vueltas más esperadas del mundo de la música en español.