Murió Ferlinghetti, padre de la poesía beatnik

Como editor trabajó con autores como Henri Michaux, Antonin Artaud, Albert Camus, William S. Burroughs, Yevgueni Yevtushenko y Denise Levertov. Uno de sus poemas más célebres es el extenso “Tentative Description of a Dinner Given to Promote the Impeachment of President Eisenhower” (1958), y la política también se puede encontrar en su obra en los volúmenes dedicados a Fidel Castro como “One Thousand Fearful Words for Fidel Castro” (1961) y al conflicto de Vietnam en “¿Dónde está Vietnam?” (1965).