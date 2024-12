Murió la actriz Linda Lavin, protagonista de la serie "Alice" y una larga trayectoria en Broadway

En el mundo del teatro, especialmente en Nueva York, Lavin ya era una figura reconocida, habiendo participado en ocho producciones de Broadway entre 1962 y 1973, incluida la obra Last of the Red Hot Lovers de Neil Simon en 1969.

La serie Alice se transmitió hasta 1985 y le valió a Lavin dos Globos de Oro y una nominación al Emmy. Tras el final del programa, regresó al teatro neoyorquino, donde en 1987 ganó el premio Tony a la mejor actriz por su interpretación de Kate Jerome en la obra de Neil Simon "Broadway Bound". Frank Rich , en una crítica para The New York Times, describió al personaje de Lavin como una madre judía que redefinía el género, destacándose tanto por su humor como por la integridad de su actuación.

Carrera en televisión y cine

Aunque participó en algunos episodios de la telenovela The Doctors en 1963, su carrera televisiva despegó en 1975 con un papel recurrente en la comedia Barney Miller. Un año después, llegó su propio programa, "Alice". Su carrera cinematográfica comenzó tardíamente en 1984 con un cameo en The Muppets Take Manhattan. Participó en otras películas durante los 80, pero fue en la década de 2010 cuando retomó el cine con proyectos como A Short History of Decay (2014) y Nancy Drew and the Hidden Staircase (2019).

Legado en las artes escénicas

El teatro de Nueva York siempre fue el centro de su carrera. Sus primeros trabajos incluyeron It’s a Bird… It’s a Plane… It’s Superman (1966) y Something Different de Carl Reiner (1967). Además del Tony por Broadway Bound, fue nominada en otras cuatro ocasiones, incluyendo por The Diary of Anne Frank (1998) y Collected Stories (2010). Su última aparición en Broadway fue en 2016 con Our Mother’s Brief Affair.

Lavin también dejó huella en la televisión con participaciones en series como Room for Two (1992-93) y Sean Saves the World (2013-14).

Linda Lavin estuvo casada tres veces: con los actores Ron Leibman y Kip Niven, y finalmente con Steve Bakunas, con quien fundó el Red Barn Theater en Carolina del Norte antes de regresar a Nueva York. Su legado perdura en el teatro, el cine y la televisión, dejando una huella imborrable en las artes escénicas.