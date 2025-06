Netflix presentó el tráiler de la segunda temporada de la serie "The Sandman"

La segunda temporada seguirá a Dream of the Endless, quien "deberá enfrentarse a una decisión imposible tras otra mientras intenta salvarse a sí mismo, a su reino y al mundo de la vigilia de las consecuencias épicas de sus fechorías pasadas", según la sinopsis oficial. "Para enmendar sus errores, Dream deberá enfrentarse a viejos amigos y enemigos, dioses, monstruos y mortales. Pero el camino hacia el perdón está lleno de giros inesperados, y la verdadera absolución puede costarle todo a Dream".

La segunda temporada constará de historias de los cómics, incluidas las colecciones “Season of Mists”, “Brief Lives”, “The Kindly Ones” y “The Sandman: Overture”, junto con historias queridas de un solo número como “Tales in the Sand”, “A Midsummer Night's Dream”, “The Song of Orpheus”, “Thermidor” y “The Tempest”, entre otras.

Además de Sturridge y Howell-Baptiste, la segunda temporada estará protagonizada por: Mason Alexander Park, Donna Preston, Esmé Creed-Miles, Adrian Lester, Barry Sloane, Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Jenna Coleman, Ferdinand Kingsley, Stephen Fry, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Razane Jammal, Ruairi O'Connor, Freddie Fox, Clive Russell, Laurence O'Fuarain, Ann Skelly, Douglas Booth, Jack Gleeson, Indya Moore y Steve Coogan.

The Sandman es una serie desarrollada por Allan Heinberg, showrunner y productor ejecutivo de la serie. La producción ejecutiva de la serie corre a cargo de David S. Goyer y Neil Gaiman, mientras que la dirección de todos los episodios corre a cargo de Jamie Childs. “The Sandman” está escrita por Ameni Rozsa, Alex Newman-Wise, Austin Guzman, Shadi Petosky, Jim Campolongo, Vanessa Benton, Jay Franklin, Greg Goetz y Marina Marlens. Warner Bros. Television es el estudio.