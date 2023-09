Netflix presentó el tráiler de la temporada final de Sex Education

Terminar el programa con la nueva temporada parecía casi inevitable, ya que varios miembros del elenco habían revelado previamente que no regresarían. Entre ellos se encontraban Simone Ashley , quien interpretó a Olivia, Tanya Reynolds (Lily), Patricia Allison (Ola) y Rakhee Thakrar , quien interpretó a la maestra de escuela Emily Sands. Además, Ncuti Gatwa , quien se destacó como Eric Effiong en la serie, asumirá el papel principal en la exitosa serie británica “Doctor Who”, aunque seguirá apareciendo en la temporada 4 de “Sex Education”.

De qué tratará la temporada final de Sex Education

“Tras el cierre de Moordale Secondary, Otis (Butterfield) y Eric (Gatwa) ahora enfrentan una nueva frontera: su primer día en Cavendish Sixth Form College. Otis está nervioso por la creación de su nueva clínica, mientras que Eric reza para que no vuelvan a ser perdedores. Pero Cavendish es un choque cultural para todos los estudiantes de Moordale: pensaron que eran progresistas, pero esta nueva universidad es otro nivel. Hay yoga diario en el jardín comunitario, una fuerte vibra de sostenibilidad y un grupo de niños que son populares por ser... ¿amables? Viv (Ezeudu) está totalmente desconcertada por el enfoque no competitivo dirigido por los estudiantes de la universidad, mientras que Jackson (Williams-Stirling) todavía está luchando por superar a Cal. Aimee (Wood) prueba algo nuevo tomando un nivel A de Arte y Adam (Swindells) se debate si la educación convencional es para él. Allá en los Estados Unidos, Maeve (Mackey) está viviendo su sueño en la prestigiosa Universidad de Wallace, siendo instruida por el autor de culto Thomas Molloy (Levy). Otis está suspirando por ella, mientras se adapta a no ser hijo único en casa, o el único terapeuta en el campus…”