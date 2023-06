Netflix presentó novedades de Stranger Things, El juego del calamar, One Piece y Cobra Kai en su festival Tudum

Este sábado Netflix realizó su gran festival Tudum novedades, esta vez desde la ciudad de San Pablo en Brasil , y contentó a los fanáticos de sus series con un montón de anuncios. Productos como Stranger Things, Bridgerton, Cobra Kai, El juego del calamar y One Piece fueron el centro de la fiesta, entre muchas otras.

En el terreno de las series, Netflix no sólo confirmó que Linda Hamilton, la icónica Sarah Connor de la franquicia de Terminator, será parte de la tanda final de Stranger Things, sino que dio a conocer las fechas de estreno de la séptima entrega de Élite, que estará disponible el próximo 20 de octubre; y del drama ambientado en la Segunda Guerra Mundial La luz que no puedes ver, para el 2 de noviembre.

https://twitter.com/CheNetflix/status/1670198387033907200 Noticia de último momento desde #TUDUM: Linda Hamilton se une al elenco de Stranger Things para la temporada 5 pic.twitter.com/sB5jl3DEzo — CheNetflix (@CheNetflix) June 17, 2023

Los más profusos aplausos y alaridos fueron para el británico Henry Cavill, que junto a sus colegas Anya Chalotra, Freya Allan y Joey Batey, hablaron sobre (y mostraron en pantalla) lo que las y los fans pueden esperar para este 29 de junio, cuando llegue a la plataforma la primera parte de la tercera entrega (y última con Cavill) de The Witcher.

Otro de los títulos más festejados fue One Piece, la serie que adaptará en formato live action el manga más vendido de la historia y su adaptación a animé. En clave de comedia absurda, el relato sigue a un grupo de piratas en busca de un tesoro que les aseguraría el dominio en su rubro, y que de cara a su llegada el 31 de agosto, fue presentada en vivo por su reparto, integrado por Iñaki Godoy, Mackenyu Arata, Emily Rudd, Jacob Gibson y Taz Skylar.

https://twitter.com/CheNetflix/status/1670196119710715904 Llegó el día: tenemos la fecha de One Piece, la adaptación del manga más famoso de todos los tiempos. Ponete la alarma: la serie llega el 31 de agosto #TUDUM pic.twitter.com/qCZTBTkeUF — CheNetflix (@CheNetflix) June 17, 2023

Además, Netflix develó los primeros videos e imágenes de esperadas producciones como la tercera temporada del drama romántico y de época Bridgerton, de El juego del calamar: El desafío, reality inspirado en la sangrienta ficción surcoreana que batió récords en 2021; y de la tira de ciencia ficción 3 Body Problem, de los creadores de Game of Thrones y con lanzamiento previsto para enero de 2024.

También se vieron los primeros tráilers de Berlín, precuela de La casa de papel, y de la tercera temporada del thriller francés Lupin; así como revelaciones de la segunda entrega de Heartstopper, y adelantos de la cuarta de Outer Banks. Lo mismo valió para el musical juvenil indio The Archies y para Avatar: The Last Airbender, con estreno en 2024.

Mediante mensajes pregrabados, Lily Collins contó que las aventuras románticas de su Emily en París se trasladarán a Roma para su cuarta temporada, mientras que William Zabka y Ralph Macchio, del clásico de los 80 "Karate Kid", hicieron lo suyo y mostraron el detrás de escena de la futura sexta y última tanda de episodios de Cobra Kai.

https://twitter.com/CheNetflix/status/1670177498984841218 Llega la 6, mi sensei. Cobra Kai se está preparando para su temporada final. #TUDUM pic.twitter.com/1eJxGzhQgA — CheNetflix (@CheNetflix) June 17, 2023

Merlina, que está preparando su segunda temporada con el protagónico de Jenna Ortega luego de transformarse en todo un fenómeno de la N roja desde noviembre del año pasado; la comedia de acción FUBAR, que levantó al público con la aparición en vivo de Arnold Schwarzenegger para confirmar una segunda entrega; la futura serie de misterio sobrenatural "l elegido y un puñado de novedades en materia de contenidos surcoreanos completaron la lista de lo más destacado para el formato chico.

En tanto, en el rubro del cine dijeron presente Kevin Hart y Gugu Mbatha-Raw para mostrar escenas de Lift, el thriller y comedia de atracos que llega el año próximo y en el que actúan junto a Vincent D'Onofrio y la española Úrsula Corberó; así como John Boyega y Teyonah Parris mediante hologramas para adelantar El clon de Tyrone, comedia de ciencia ficción y misterio en la que compatirán pantalla con el ganador del Oscar Jamie Foxx.

El plato fuerte de esta categoría se lo apropió el cineasta Zack Snyder, que subió al escenario junto a su esposa, la productora Deborah Snyder, y la actriz Sofia Boutella, en representación de Rebel Moon, con un montaje de videos del detrás de escena de esta ópera espacial que estrenará en diciembre próximo y contará la historia de una colonia aislada que, amenazada por las fuerzas del tirano Balisarius, envía a una joven a través de la galaxia para reunir aliados que los ayuden a desafiar a ese opresivo régimen.

https://twitter.com/CheNetflix/status/1670194360250425344 Zack Snyder llega con un detrás de escena de su nueva película Rebel Moon bajo el brazo. #TUDUM pic.twitter.com/KjDi3EcTcQ — CheNetflix (@CheNetflix) June 17, 2023

Por último, Gal Gadot y sus colegas Jamie Dornan y Alia Bhatt cerraron de manera presencial el evento con imágenes y adelantos de Agente Stone, el filme de acción y espionaje dirigido por Tom Harper en el que la actriz israelí se embarca en una peligrosa misión para evitar que un valioso amuleto caiga en las manos equivocadas, y que podrá verse desde el 11 de agosto.