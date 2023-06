Volvió Black Mirror a Netflix: cuáles son los 10 mejores capítulos

A continuación y para celebrar el estreno de la sexta temporada de "Black Mirror" en Netflix, un listado con los 10 mejores episodios.

El episodio cuenta la historia de Cooper, un joven estadounidense trotamundos, que se ve retenido en Londres al quedarse sin tarjetas de crédito ni dinero. Para solucionar su situación acepta una oferta de trabajo como probador de una famosa compañía de videojuegos, SaitoGemu, con los que espera obtener los fondos para volver a casa. Es el segundo episodio de la tercera temporada, fue dirigido por Dan Trachtenberg y esta protagonizado por Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Wunmi Mosaku.

Lacie, una joven obsesionada por sus calificaciones en una aplicación que es usada por todos, es elegida por una popular amiga de la infancia como dama de honor de su futura boda. Durante el viaje para asistir al enlace Lacie tiene un encontronazo con uno de los trabajadores encargados del servicio al cliente. Tras una discusión su calificación personal comienza a reducirse rápidamente y ella hará todo por volver a subir. Es el primer episodio de la tercera temporada, fue dirigida por Joe Wright y esta protagonizada por Bryce Dallas Howard, Alice Eve y Jayne Blestow.

Robert Daly, es un programador reservado pero talentoso y cofundador de un popular juego multijugador masivo en línea que está resentido por la falta de reconocimiento de su posición por parte de sus compañeros de trabajo. Él saca sus frustraciones con un juego de aventura espacial tipo Star Trek, donde, usando el ADN de sus compañeros de trabajo para logra crear clones digitales de ellos. Actuando como el capitán de la nave espacial USS Callister, Daly puede ordenar a sus compañeros de trabajo, someterlos a su voluntad, y maltratarlos si se salen de la línea. Cuando Daly trae a Nanette Cole recién contratada a su juego, ella alienta a las otras copias a rebelarse contra Daly. Es el primer episodio de la cuarta temporada, fue dirigido por Toby Haynes y esta protagonizado por Jesse Plemons, Cristin Milioti, Jimmi Simpson y Michaela Coel.

El episodio se centra en Kenny un joven que, chantajeado con la amenaza de difundir públicamente un vídeo en el que se masturba, se ve forzado a cometer actos ilegales cumpliendo órdenes de un misterioso hacker. En su devenir Kenny conoce a Héctor, un hombre de mediana edad, chantajeado por el mismo hacker. Es el tercer episodio de la tercera temporada, fue dirigido por James Watkins y esta protagonizado por Alex Lawther y Jerome Flynn.

La veterana detective Karin Parke y su nueva compañera de trabajo experta en tecnología Blue Coulson, junto con la ayuda del oficial de la Agencia Nacional de Crimen Shaun Li, intentan resolver las inexplicables muertes de varias personas que han sido blanco de críticas en las redes sociales. Mientras la investigación avanza los agentes descubren una desconcertante realidad. Es el sexto episodio de la tercera temporada, fue dirigido por James Hawes y esta protagonizado por Kelly MacDonald, Faye Marsay y Benedict Wong.

