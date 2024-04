Cruje La Libertad Avanza en Diputados: vuelve Marcela Pagano y se tensa otra vez la interna

La reunión de la comisión de Juicio Político había sido suspendida a último momento por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien le había bajado el pulgar a Pagano. Sin embargo, Zago desconoció esa decisión y en conjunto con los integrantes de bloques opositores procedió a votar a favor de Pagano. Al comienzo de esa reunión, Lemoine había irrumpido a los gritos señalando que el encuentro estaba suspendido y que no tenía validez. También acusaba de "traidores a Javier Milei" a quienes dentro de su fuerza política desconocieran la decisión de Menem.

El titular de la Cámara Baja insiste en forzar la salida de Pagano de Juicio Político incluso desconociendo el acta de designación firmada por los legisladores nacionales, un mecanismo que Pagano considera ilegal. Desde La Libertad Avanza le ofrecen la comisión de Finanzas, algo que la ex periodista no está dispuesta a aceptar. En el medio, se abrió un principio de negociación por la comisión bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia. un enclave legislativo que la Casa Rosada no estaría dispuesta a entregarle a Pagano.

La diputada de LLA fue presionada por Menem para renunciar y fue hostigada por Lilia Lemoine en el grupo de chat que comparten los legisladores nacionales del oficialismo. Pero además sospecha la posibilidad de ser víctima de seguimientos y otras acciones intimidatorias. Pagano recibió en su celular, de un número desconocido, imágenes fotográficas de una salida privada con una persona. Un mensaje para advertirle que la están siguiendo de cerca. Su familia le pidió que no tolere este tipo de actitudes y que priorice su salud.