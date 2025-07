Noel Gallagher aseguró que un miembro fundador de Oasis es el responsable de la gira de reunión

Mientras presentaba al resto de la banda entre canciones, Noel se refirió a Bonehead, diciendo: "En la guitarra, si no fuera por él, nada de esto habría sucedido" .

El regreso de Oasis

En marzo se reveló que Paul "Bonehead" Arthurs formaría parte de la reunión de Oasis, junto a Gem Archer, Andy Bell y Joey Waronker. Arthurs tocó con la banda en sus tres primeros álbumes, antes de marcharse en 1999 durante la grabación de "Standing On The Shoulder Of Giants". También tocó regularmente con la banda solista de Liam Gallagher en los últimos años.