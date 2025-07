Ni pesos ni dólares: la inversión que recomienda un gurú para julio

El gobierno acordará las metas con el FMI, podría bajar la tasa en pesos, vemos un dólar más demandado, probable suba de la soja y pagan los bonos.

Estamos en tiempos de cambios monetarios muy importantes, los bancos ya no tendrán más las letras de liquidez fiscales para alocar el remanente de pesos de la operatoria diaria, con lo cual unos $ 10 billones deberán buscar destino en otros instrumentos financieros, y esto podría colocar a la tasa de interés en valores menores a los actuales.

La tasa de caución ya se encuentra en niveles debajo del 30% anual, cotizando en torno del 25% anual, y con tendencia a la baja. Hoy las Lecap rinden el 30% anual, y lo que todavía sigue en niveles elevados es la tasa de plazo fijo que se ubica en torno del 32% anual, pero no tardaremos en verla bajar.

Con este escenario por delante, posicionarse en bonos largos en pesos luce atractivo, en especial en boncap duales que vencen durante el año 2026 y ajustan tasa tomando como referencia la tasa de plazo fijo por valores superiores a los $ 1.000 millones. Hoy rinden más del 40% anual.

El gobierno enfrenta una nueva licitación de pesos, sale a ofertar bonos en pesos que ajustan por dólar mayorista, buena opción para aquellos que quieren apostar por una suba del dólar, y ganar una tasa adicional. El bono TZVD5 es un bono en pesos que ajusta por dólar mayorista (en la jerga financiera se lo llama dólar linked) vence el 15 de diciembre del año 2025 y te paga lo que vale el dólar linked a su vencimiento, lo compras bajo la par y te da un adicional del 6,4%. Hoy tenemos a las cotizaciones del dólar mayorista y dólar financiero muy alineadas, con lo cual esta es una opción fabulosa para los que quieren acopiar dólares. Por ejemplo, hoy el dólar mayorista vale $ 1.230 y el dólar MEP vale $ 1.238. Como verán no tiene sentido comprar dólares billetes, con este bono copias la evolución del dólar y ganas un 6% adicional.

El dólar esta en la mirada de los agentes económicos, desde nuestro punto de vista la suba será limitada, hoy muchos hombres de campo que vendieron la soja para aprovechar la baja transitoria de los derechos de exportación son los mismos que están comprando dólares como resguardo de valor. En 60 días hay que sembrar el maíz, y tendrá que aparecer el dinero para afrontar la campaña, como no se vive del aire, habrá que volver a vender granos o liquidar los dólares comprados.

Ese eufemismo romántico de que el campo no vende más un grano hasta fin de año es solo romanticismo, el escenario del campo es muy complejo, no hay grandes utilidades, y los gastos de estructura son muy elevados, nadie puede vivir sin vender la producción, de lo contrario serían todos millonarios. A veces con muchas afirmaciones se pierde seriedad.

No nos preocupa la suba transitoria del dólar, hay ruido político en la relación entre gobierno y gobernadores, por otro lado, el dólar a nivel internacional se esta devaluando, hace tiempo que recomendamos euros, hoy el peso gana competitividad, el real en 5,40 y apreciándose ayuda a que Argentina tenga un peso fuerte.

La buena noticia para Argentina es que el precio de la soja y el trigo en Chicago supero la cotización de las últimas 10 semanas, y esto podría presagiar un rally alcista para estos productos, no dudamos que podría contagiar al maíz que tiene buenos fundamentos. Vemos muy difícil que se contagie el petróleo, que solo vemos una suba interesante si supera el valor de U$S 70. La ganadería está en precios récord en Chicago, y abre las puertas de más ingreso de dólares a la Argentina. Para los que están preocupados por la balanza comercial, cuidado que el segundo semestre puede ser una sorpresa para muchos. No apostaría por una suba del dólar con estos datos en la mano.

Conclusión

. - El 9 de julio se pagan los bonos soberanos en dólares, buen momento para reinvertir en estos bonos a la espera de una baja en le riesgo país. Luz verde para recomprar bonos.

. - Luces amarillas, a partir del 9 de julio llegan los nuevos aranceles de Estados Unidos y esto puede traer volatilidad en los mercados. Cuidado, utilice la rienda corta o maneje con luz alta, podemos tener contratiempos.

. - Luz roja en lo político, el congreso es una fuente de inestabilidad económica, ingresaron muchos proyectos que pretenden torcerle el brazo al poder ejecutivo, incrementando gastos que no son financiables. Esta puja no le conviene al país, deberían llegar a un acuerdo, pero deseo destacar que el gobierno nacional ajusta, mientras que los gobernadores derrochan dinero, no bajan impuestos, y siguen por el camino fácil de no pagar el costo político, cuando ellos son parte del problema y no de la solución. Parece mentira que todavía cobren impuestos a los ingresos brutos a los créditos bancarios, y digan que lo hacen para apoyar a la producción, como si no supieran que quien mayoritariamente toma financiamiento es la producción. Cualquier calificativo lo dejo a su criterio.

. - El mes de julio luce desafiante, cambios monetarios, dólar volátil, escenario internacional cambiante, y se viene la aprobación de las metas del trimestre a junio con el FMI, si todo sale bien llegarían en breve U$S 2.000 millones adicionales. Muchos dólares en manos del BCRA como para pensar que le dólar vaya a ser un dólar de cabeza para esta economía.