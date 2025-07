Oasis anticipó su primer show de la gira reunión con un espectacular show de drones

View this post on Instagram

En imágenes compartidas por los fanáticos afuera del estadio, se escucha a la banda tocando las canciones clásicas "Some Might Say" y "Stand By Me".

El audio de la banda en el Principality Stadium sigue a otros supuestos fragmentos de audio de Oasis en el lugar a principios de esta semana , donde se les escuchó tocando "Cigarettes & Alcohol".

Los clips han generado controversia entre los fans. Mientras algunos creen que Liam, Noel y el resto de Oasis estaban en el edificio, otros argumentan que se trata simplemente de una grabación pregrabada para evaluar los niveles de sonido.

Liam también ha intervenido en el debate, reaccionando en broma al vídeo y criticándose a sí mismo. "Mmm, no estoy seguro de la voz, es demasiado agresiva", bromeó. "Debería relajarse un poco, tío. Está siempre tan enfadado. No sé quién se cree que es; para mí, solo es un bocazas del norte".

Luego añadió en otra publicación que era "definitivamente una grabación de los ensayos. A menos que haya dos de mí, algo que me entusiasma muchísimo".