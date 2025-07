Tras el éxito de "Super Mario Bros. La película", Nintendo planea más films basados en sus videojuegos







Nintendo también confirmó planes para una adaptación live-action de The Legend Of Zelda, aunque aún hay incógnitas sobre el reparto y el director.

La película estrenada en 2023 tendrá una secuela en 2026.

Nintendo confirmó que está trabajando en más adaptaciones al cine de sus videojuegos más allá de la ya anunciada película Legend Of Zelda y la secuela de Super Mario Bros.

La película de Super Mario Bros. se estrenó en 2023 y rápidamente se convirtió en un éxito de taquilla. Sigue siendo la adaptación de videojuego más taquillera de todos los tiempos y se anunció una secuela en 2024.

Nintendo también confirmó planes para una adaptación live-action de The Legend Of Zelda, aunque aún no se conoce quién la dirigirá, ni quiénes participarán del reparto.

Nintendo planea más películas basadas en sus videojuegos Durante una reciente conferencia financiera, el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, confirmó que la compañía quería convertir más franquicias de videojuegos en series de televisión y películas. "Aunque por el momento no podemos hablar de nuestros planes más allá de la película de The Legend of Zelda, estamos trabajando en varios otros proyectos", explicó

“Bajo nuestra estrategia de ‘expandir el número de personas que tienen acceso a la IP (propiedad intelectual) de Nintendo’ para dinamizar continuamente nuestro negocio integrado de hardware y software, hemos estado trabajando en iniciativas más allá de nuestras plataformas de videojuegos dedicadas durante varios años”, continuó. El contenido visual es una de esas áreas. Y en lugar de simplemente licenciar nuestra propiedad intelectual a productoras cinematográficas, estamos adoptando un enfoque proactivo donde Nintendo participa activamente en la producción e invierte según sea necesario. Este enfoque nos permite mantener un firme compromiso con la calidad del producto final. La secuela de la película de Super Mario Bros. se estrenará en abril de 2026, mientras que la película de acción real de The Legend of Zelda se estrenará en mayo de 2027, tras haber sido pospuesta. Además, se informó que Hunter Schafer, protagonista de Euphoria, está siendo considerado para un papel importante en la adaptación , pero aún no hay nada confirmado. Nintendo también cuenta con muchas otras franquicias populares para adaptar, como Metroid, Animal Crossing, Splatoon y Kirby.

