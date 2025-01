Paul McCartney pidió al gobierno británico que proteja a los artistas de la IA

"Chicos y chicas jóvenes escriben una canción hermosa y no es suya, no tienen nada que ver con eso. Y cualquiera que quiera puede simplemente estafarlos", dijo McCartney a la BBC. "La verdad es que el dinero va a alguna parte (...) Alguien está cobrando, entonces, ¿por qué no debería ser el tipo que se sentó y escribió 'Yesterday'?", dijo en referencia a uno de los grandes éxitos de los Beatles.

El gobierno dijo estar estudiando cómo hacer que los creadores puedan obtener una licencia y ser compensados por el uso de su material por parte de la IA.

En noviembre de 2023, McCartney y Ringo Starr, los miembros supervivientes de los Beatles, utilizaron IA para extraer la voz de John Lennon de una canción inacabada titulada "Now and Then". "Creo que la IA es genial y puede hacer muchas cosas geniales", dijo McCartney a la BBC "pero no debería estafar a las personas creativas".

inteligencia artificial música El gobierno dijo estar estudiando cómo hacer que los creadores puedan obtener una licencia y ser compensados por el uso de su material por parte de la IA. Gentileza: ComputerHoy

El plan de Reino Unido para ser la “superpotencia” de la inteligencia artificial

Reino Unido busca posicionarse como líder de innovación basándose en la inteligencia artificial (IA) con una estrategia que incluye reducir la burocracia para proyectos de IA, fomentar el desarrollo de centros de datos y adoptar un enfoque cercano a la tecnología, sin olvidar su regulación. El plan contempla una supercomputadora nacional y zonas de crecimiento tecnológico.

El primer ministro británico, Keir Starmer, presentó este lunes 13 de enero una estrategia nacional enfocada en la inteligencia artificial con la que busca convertir a Reino Unido en una de las grandes superpotencias tecnológicas del mundo.

Su plan, con el que pretende reactivar la economía y fortalecer la competitividad del país, pretende eliminar la burocracia al interior del territorio británico, que según él, "obstaculiza los proyectos relacionados con la IA”, así como fomentar la innovación.

“Queremos que Reino Unido sea líder mundial en inteligencia artificial, compitiendo al nivel de países como Estados Unidos y China”, dijo el laborista Starmer, quien presentó un plan de 50 puntos que promete acelerar la construcción de centros de datos y establecer un marco regulatorio basado en la ciencia..

La estrategia, llamada Plan de Acción de Oportunidades de IA, respaldada por las principales empresas tecnológicas del país, hará que se use esta tecnología básicamente “para todo”.