Sustancias ilícitas, un Beatle y una celda en Kosuge: la vez que Paul McCartney estuvo 9 días detenido en una cárcel de Japón

“Yesterday, por favor” . Era enero de 1980 , y Paul McCartney recibió, como ya lo había hecho en toda su carrera, pedidos del público. Lo iba a cantar a acapella , debido a que no tenía una guitarra consigo. El único detalle es que esta escena ocurrió en la cárcel de Kosuge , y quien le pidió la hermosa canción del disco Help! había sido un enorme sujeto que pertenecía a la Yakuza, la mafia japonesa .

La gira, con 11 fechas , comenzaría el 16 de enero. Y como había expectativa por la llegada de Macca, se le pidió un solo favor: que no lleve ninguna sustancia ilícita . Claro que McCartney no acató las órdenes, y arribó a Japón con 218 gramos de marihuana en su chaqueta . Le encontraron incluso un poco más en un neceser, por lo que lo interrogaron. Allí, Paul alegó que eran para consumo personal, y lo dejaron ir al Hotel Okura , donde se iba a hospedar.

paul mccartney japon 2.avif

La estadía de Paul en Japón

Pero, cuando el músico pensó que se trataba de un incidente menor, llegó la policía al hotel y lo arrestó y esposó ante la incrédula mirada de su mujer, Linda, y sus hijos. Como no existía la libertad bajo fianza, Paul quedó detenido hasta que concluya la investigación. En el medio, Linda dejó clara su postura en la televisión: “Es realmente muy tonto. La gente ciertamente es diferente aquí. Se lo toman muy en serio. Paul se encuentra ahora en una especie de lugar de detención y no me han permitido verlo. Tan pronto como consiguen a alguien tan amable como Paul, ¡parece que se divierten! Nunca volveré a Japón otra vez. ¡Es mi primer viaje y el último!”.