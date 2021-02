Poco realista, pero atrapante

El problema del film es que se hace muy largo y varía mucho de estilo, y da la sensación que el director Daniel Lee, el de pequeños clásicos de artes marciales como “Black Mask“ con Jet Li, no pudo encontrarle la vuelta a los cambios de tono entre el drama de los que quedan en el camino en ese ascenso épico, y los toques humorísticos típicamente chinos y no muy eficaces. Todo esto mezclado, por supuesto, con algunas escenas de alpinismo deslumbrantes, que si bien no siempre son realistas justifican la visión de esta despareja superproducción.