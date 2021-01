Presencia argentina en tres festivales

Para Ana Katz, Sundance no es novedad. Ahí, en 2016, ella y su coguionista Inés Bortagaray ganaron el premio al Mejor Guión de la sección World Cinema. Ahora vuelve, según dice, “llena de ilusión y felicidad”. Y agrega: “Es una invitación muy especial, porque la película es muy intuitiva, tiene una identidad colectiva y a la vez muy personal. Me expresa mucho”. Tan personal, que el protagonista de la película es su propio hermano, Daniel Katz. Lo acompañan Julieta Zylberberg, la uruguaya Mirella Katz, Valeria Lois y Carlos Portaluppi. Asimismo, en la sección New Frontier Gallery, dedicada a nuevas tecnologías, hay un trabajo cordobés: “Metro veinte”, que allá se verá como “4 Feet High VR”, una serie experimental de María Belén Ponzio y otros artistas, protagonizada por una chica en silla de ruedas que atraviesa las inquietudes propias de toda adolescente. El proyecto se presentó en Venecia 2019, y allí consiguió coproducción francesa.