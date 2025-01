Primer tráiler de "Diddy: The Making of a Dangerous Boy", documental sobre Sean Combs

“Los conocedores rompen su silencio en el nuevo documental especial de Peacock, Diddy: The Making of a Dangerous Boy”, se lee en la descripción del documental. “El especial documental de 90 minutos cuenta la historia de los primeros años de Sean Combs y su transformación de décadas en Puffy y luego en Diddy, con una visión essential de las fuerzas que moldearon al hombre y que pueden haberlo convertido en un monstruo. El especial presenta entrevistas sinceras y reveladoras con algunos de los que mejor conocen a Diddy, incluido su amigo de la infancia, su ex guardaespaldas y un ganador de “Making the Band”. Además, el cantante, compositor y productor Al B. ¡Claro!, quien fue compañero de sello de Diddy en Uptown Data y tenía una relación con Kim Porter antes de que ella comenzara a salir con Diddy, habla por primera vez”.