Recomendados de fin de semana

Drama bastado en hechos reales en el que una viuda británica contrata a un arqueólogo para excavar unas misteriosas formaciones en sus tierras, lo que lleva a un descubrimiento histórico fundamental (y una singular relación entre ambos). Con Carrey Mulligan y Ralph Fiennes.

LA CAZA. MONTEPERDIDO

Miniserie española en clave de thriller psicológico sobre la reconstrucción del secuestro de dos nenas de 10 años en las montañas del pueblo de Monteperdido,. Además del buen pulso narrativo cautivan las bellas imágenes del paisaje montañoso.

VIVIR SIN PERMISO

Buena serie española sobre un poderoso magnate cuya vida cambia cuando un diagnóstico de Alzheimer le pone fecha de caducidad a su reinado en Oeste, el lugar que lo vio nacer.

CALL ME BY YOUR NAME

Netflix

James Ivory ganó un Oscar a mejor guión adaptado y Timothée Chalamet fue nominado por su actuación en este film ambientado en la Italia de los 80 sobre una atracción homosexual entre dos muchachos.

DANI PANTANO, BAJO LAS ESTRELLAS

Picadero

La cantante y actriz invita a un recorrido por canciones de distintas épocas con Leandro Becker en piano y la participación especial de Laura Oliva. Hoy a las 21.30

DESPUÉS DE NOSOTROS

La Plaza

Julio Chávez y Andrea Flechner protagonizan esta comedia sobre una pareja separada que se pregunta quien cuidará de su hijo con dificultades cuando ellos no estén. De jueves a domingos.

JAZZ AND BEATLES

Jazz Voyeur

Buenos Aires

Tributo a los Beatles con los músicos y cantantes Camila Buch y Juan Nevani, que fusionan estilos y versionan sus temas elegidos. Mañana a las 21 en Posadas 1557.

UN HEMBRO

Escalinatas de la

Biblioteca Nacional

En el marco de las ganadoras del concurso del Teatro Cervantes se presenta esta obra escrita por Rubén Sabadini, dirigida por Laura Paredes, con Maiamar Abrodos y Juan Barberini. De jueves a domingo, entrada gratuita.