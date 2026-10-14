Rosario Central se desligó del Gol Music Festival tras que los Red Hot Chili Peppers negaran su participación

Lo que empezó como un anuncio que ilusionó a los fans terminó tan solo un par de horas envuelto en un escandalo.

Rosario Central iniciará acciones legales contra la productora que anunció un festival con Red Hot Chili Peppers en el Gigante de Arroyito, luego de que la banda estadounidense desmintiera su participación en el evento previsto para junio del 2027. Lo que empezó como un anuncio que ilusionó a los fans terminó tan solo un par de horas envuelto en un escandalo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ayer por la mañana se conoció el anuncio de un nuevo evento musical, el Music Gol Festival , el mismo prometía tener como gran atracción a los Peppers junto a Happy Mondays y The Human League . El inesperado anuncio prometía un evento de nivel internacional a realizarse el 12 de junio de 2027 en el Gigante de Arroyito, la venta de entradas estaba prevista para este jueves con el Banco Macro ofreciendo cuotas sin interés y Entrada Uno como ticketera.

El sorpresivo anuncio generó sospechas entre la gente, los fans de los peppers fueron los primeros en cuestionar la veracidad del evento. La banda oriunda de Los Ángeles se encuentra en pleno proceso de grabar un nuevo disco y no toca en público desde principios de 2025.

Referentes de la industria musical argentina también advirtieron de que el evento no fuese real. José Palazzo , productor de Cosquín Rock , había compartido el afiche en una historia de Instagram con la frase “Totalmente falso” .

También se conoció una negativa vinculada con Happy Mondays. El periodista musical Joaquín Vismara contó que se comunicó con Alan McGee, representante del grupo británico , para consultar por la presentación anunciada en Rosario. En el mensaje, Vismara preguntó por el festival y señaló que no había encontrado información en las redes de los artistas. Según la captura que difundió, McGee respondió: “It's not true” (“No es cierto”) .

El golpe final fue dado desde redes sociales por la cuenta oficial de los RHCP, “Sorry, not us” (“Lo sentimos, no somos nosotros”), escribió el grupo, acompañado de un corazón en la publicación del evento (la cual ya no está disponible).

Rosario Central iniciará acciones legales contra los productores del Gol Music Festival

El gerente general del club, Javier Solá, explicó que la institución no estaba a cargo de la organización del espectáculo, sino que había firmado un contrato para alquilar temporalmente el estadio. En declaraciones a Radio Boing, confirmó que el caso ya fue derivado al departamento legal para determinar cómo proceder ante la controversia.

Según detalló el directivo, las negociaciones con la productora, identificada en el anuncio como Underdog, llevaban varios meses. La empresa había confirmado una grilla de tres bandas y solicitado al club que colaborara con la difusión del evento en sus redes sociales, una práctica habitual en los acuerdos comerciales de la institución.

Solá aclaró que el acuerdo se firmó con una compañía constituida en España, que cuenta con un representante comercial en Argentina y que, según indicó, tiene antecedentes en la realización de eventos en ese país.

El gerente general también confirmó que Rosario Central había recibido un pago anticipado equivalente al 50% del monto acordado por el alquiler del estadio, unos 100 mil dólares.

“Rosario Central, por el uso transitorio, tenía acordado dos pagos y sí, en uno de ellos recibió un e-check”, señaló el directivo, quien precisó que el área legal está evaluando la situación y las medidas que podría adoptar el club.

“No somos organizadores, solamente hacemos que tengan el uso transitorio del estadio”, remarcó Solá, al insistir en que la responsabilidad por la contratación de los artistas y la producción del espectáculo corresponde a la empresa que alquiló las instalaciones.

La aclaración del Banco Macro sobre el Gol Music Festival

A través de sus redes sociales, la entidad bancaria también tuvo que salir a aclarar cuál era su participación dentro del festival.

"Banco Macro no organiza ni patrocina el festival Music Gol Festival ni a los artistas mencionados", aseguraron.

La entidad aseguró que "la organización del evento, la confirmación de los artistas y el cumplimiento de la programación son responsabilidad de la organizacióny su productora".

Finalmente el banco confirmó que "ante los hechos de público conocimiento hemos decidido no facilitar las cuotas en dicho festival".