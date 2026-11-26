Clausura 2026: quedaron definidos los cruces, días y horarios de los cuartos de final + Agregar ámbito en









La Liga Profesional confirmó el cronograma de la próxima instancia del torneo, que se disputará entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. Boca recibirá a Gimnasia en la Bombonera, mientras que River visitará a Instituto en Córdoba.

Quedaron definidos los cuartos de final del Clausura 2026, que se disputará entre este sábado 28 y domingo 29 de noviembre. @lpf

El Torneo Clausura 2026 ya tiene definidos a sus ocho equipos clasificados y el calendario de los cuartos de final. Con la victoria de Boca por 2-0 frente a Independiente Rivadavia en la Bombonera, se completó la llave de octavos y la Liga Profesional confirmó los días, horarios y árbitros para los cuatro encuentros que determinarán a los semifinalistas.

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La próxima instancia se disputará entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, con dos partidos por jornada y un formato de eliminación directa. Los equipos mejor ubicados en la fase regular tendrán la ventaja de jugar como locales.

El sábado abrirán la serie Vélez e Independiente, desde las 20, en el estadio José Amalfitani de Liniers. El Fortín consiguió su clasificación después de eliminar a Belgrano por penales, tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario. El Rojo, en tanto, viene de superar 2-1 a Argentinos Juniors como visitante.

Ese mismo día, a las 22, Instituto recibirá a River en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba. La Gloria avanzó tras derrotar 2-1 a Huracán, mientras que el Millonario llega después de imponerse por 3-1 ante Lanús en el Monumental, con dos tantos de Thiago Almada y uno de Tobías Andrada.

El domingo será el turno de los otros dos cruces. A las 17.30, Rosario Central jugará frente a Barracas Central en el Gigante de Arroyito. El Canalla viene de vencer 3-1 a Gimnasia de Mendoza, mientras que el Guapo consiguió su boleto al dejar en el camino a Defensa y Justicia con un triunfo por 1-0.

El último encuentro de los cuartos de final tendrá como protagonistas a Boca y Gimnasia y Esgrima La Plata. El Xeneize volverá a jugar en la Bombonera, el domingo a las 22, aunque el horario podría adelantarse a las 21 por un pedido del club, debido a la coincidencia con el amistoso de la Selección argentina femenina frente a Alemania en La Plata. Boca llega después de superar 2-0 a Independiente Rivadavia, mientras que Gimnasia consiguió su clasificación con una victoria por 4-2 frente a Newell's en tiempo suplementario. @lpf El cronograma completo de los cuartos de final Sábado 28 de noviembre 20.00: Vélez vs. Independiente. Árbitro: Facundo Tello. VAR: Salomé Di Iorio.

22.00: Instituto vs. River. Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Lucas Novelli. Domingo 29 de noviembre 17.30: Rosario Central vs. Barracas Central. Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Silvio Trucco.

22.00: Boca vs. Gimnasia LP. Árbitro: Darío Herrera. VAR: Germán Delfino. (Horario sujeto a modificación). Fechas de los playoffs del Clausura 2026 y cómo se juegan El calendario Cuartos: fin de semana del 29 de noviembre.

Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.

Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata. El formato del Clausura Los cuartos y semifinales se juegan a un solo partido en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. La final única será en el estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, con las dos hinchadas.

En todos los casos, si hay empate en el tiempo reglamentario se jugarán dos suplementarios de 15 minutos, y si persiste la igualdad, se definirá con tiros desde el punto penal.

La final del Clausura 2026 está prevista para el 12 de diciembre en La Plata.

El campeón se clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y jugará la final por el Trofeo de Campeones, el sábado 19 de diciembre contra Belgrano, ganador del Apertura, en el estadio Mario Kempes, de Córdoba.