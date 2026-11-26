El Torneo Clausura 2026 ya tiene definidos a sus ocho equipos clasificados y el calendario de los cuartos de final. Con la victoria de Boca por 2-0 frente a Independiente Rivadavia en la Bombonera, se completó la llave de octavos y la Liga Profesional confirmó los días, horarios y árbitros para los cuatro encuentros que determinarán a los semifinalistas.
Clausura 2026: quedaron definidos los cruces, días y horarios de los cuartos de final
La Liga Profesional confirmó el cronograma de la próxima instancia del torneo, que se disputará entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. Boca recibirá a Gimnasia en la Bombonera, mientras que River visitará a Instituto en Córdoba.
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La próxima instancia se disputará entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, con dos partidos por jornada y un formato de eliminación directa. Los equipos mejor ubicados en la fase regular tendrán la ventaja de jugar como locales.
El sábado abrirán la serie Vélez e Independiente, desde las 20, en el estadio José Amalfitani de Liniers. El Fortín consiguió su clasificación después de eliminar a Belgrano por penales, tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario. El Rojo, en tanto, viene de superar 2-1 a Argentinos Juniors como visitante.
Ese mismo día, a las 22, Instituto recibirá a River en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba. La Gloria avanzó tras derrotar 2-1 a Huracán, mientras que el Millonario llega después de imponerse por 3-1 ante Lanús en el Monumental, con dos tantos de Thiago Almada y uno de Tobías Andrada.
El domingo será el turno de los otros dos cruces. A las 17.30, Rosario Central jugará frente a Barracas Central en el Gigante de Arroyito. El Canalla viene de vencer 3-1 a Gimnasia de Mendoza, mientras que el Guapo consiguió su boleto al dejar en el camino a Defensa y Justicia con un triunfo por 1-0.
El último encuentro de los cuartos de final tendrá como protagonistas a Boca y Gimnasia y Esgrima La Plata. El Xeneize volverá a jugar en la Bombonera, el domingo a las 22, aunque el horario podría adelantarse a las 21 por un pedido del club, debido a la coincidencia con el amistoso de la Selección argentina femenina frente a Alemania en La Plata.
Boca llega después de superar 2-0 a Independiente Rivadavia, mientras que Gimnasia consiguió su clasificación con una victoria por 4-2 frente a Newell's en tiempo suplementario.
El cronograma completo de los cuartos de final
Sábado 28 de noviembre
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20.00: Vélez vs. Independiente. Árbitro: Facundo Tello. VAR: Salomé Di Iorio.
22.00: Instituto vs. River. Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Lucas Novelli.
Domingo 29 de noviembre
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17.30: Rosario Central vs. Barracas Central. Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Silvio Trucco.
22.00: Boca vs. Gimnasia LP. Árbitro: Darío Herrera. VAR: Germán Delfino. (Horario sujeto a modificación).
Fechas de los playoffs del Clausura 2026 y cómo se juegan
El calendario
- Cuartos: fin de semana del 29 de noviembre.
- Semifinales: fin de semana del 6 de diciembre.
- Final: sábado 12 de diciembre, en La Plata.
El formato del Clausura
- Los cuartos y semifinales se juegan a un solo partido en la cancha del mejor ubicado en la fase regular. La final única será en el estadio Único Diego Armando Maradona-Tricampeones del Mundo de La Plata, con las dos hinchadas.
- En todos los casos, si hay empate en el tiempo reglamentario se jugarán dos suplementarios de 15 minutos, y si persiste la igualdad, se definirá con tiros desde el punto penal.
- La final del Clausura 2026 está prevista para el 12 de diciembre en La Plata.
- El campeón se clasificará directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y jugará la final por el Trofeo de Campeones, el sábado 19 de diciembre contra Belgrano, ganador del Apertura, en el estadio Mario Kempes, de Córdoba.