Se estrena mañana en teatro una comedia sobre el mundo de la "mapaternidad"

Pablo Fabregas: Se hace amena, es la primera fuera del stand y compañeros como Manuel González Gil, que tiene como 200 obras estrenadas y conoce el oficio como nadie, y Victoria, que me ayuda si pifio algo y es amorosa y divertida, esto se vuelve muy entretenido. Es mi primera obra de texto así que me agarran entre algodones, tengo nervios de olvidarme la letra.

P.: ¿Qué aporta de novedoso esta obra sobre el universo hilarante e intenso de las “mamis y papis”?

P.F.: La obra habla de dos cosas a la vez y las dos van en paralelo. Un tipo siendo papa cuando ya pensó que no iba a ser más, de golpe a los 50, maduro, vuelve a serlo cuando ya tenía dos hijos. Ahí aparece el cambio en el mundo de la paternidad y él se tiene que adaptar a las piñas. También es una obra que desromantiza, desde la comedia, la parte de la gestación y los primeros meses de maternidad y paternidad que son caóticos, más para el mundo madres. Vicky es mamá y sabe lo que es ser una madre colapsada tratando de cumplir un montón de conceptos sobre la maternidad.

P.: ¿Qué mirada diferente trae sobre una temática que se abordó con humor en libros, series, películas y teatro?

P.F.: El teatro y el humor, desde Shakespeare a los griegos, tiene temas que no dejan de ser 20 en total y los vamos repitiendo porque la humanidad no los resuelve. Aquí es un juego entre un tipo que se está aggiornado a la vida actual y una mujer colapsada como cualquier madre, entre el parto y los primeros meses de crianza. El tipo tiene que aprender de todo porque está grande y ella porque es su primer hijo. Eso le da un sentido particular a la obra, después el amor, la educación, la pareja, la vida en sí son los grandes temas del teatro.

P.: ¿Cómo se contraponen o emparentan el personaje que interpretás con el papá que fuiste en la vida real?

P.F.: Me obliga a repensar esos primeros momentos, fui un padre presente pero hay cosas que haría de manera distinta, me da ganas de gritarle a este personaje “no hagas eso”. Con un solo hijo es todo aprendizaje y las cosas que me parecía que no las estaba padeciendo mi mujer sin darme cuenta. Estaría hoy más atento a muchas cuestiones, lo que es para una mujer estar gestando y llevando adelante los primeros meses. Hice cosas que estaban bien y muchas pésimo.

P.: ¿Cómo se transformó la paternidad a través de los años?

P.F.: Estamos caminando sobre arenas movedizas, proponiéndonos un cambio grande tanto mujeres como hombres. La gran diferencia está en estar más atento, ser mas conciente, más compañero, no solo sentarse al lado sino a acompañar en todo el proceso, no solo crianza sino acompañar a la pareja y estar pendiente de como la lleva. Eso es un gran cambio de cuando fui papá a ahora.

P.: ¿Cómo ves el teatro y la cultura hoy?

P.F.: Hay una porción del teatro de la que soy parte y al teatro lo veo super sano, veo las cosas que se hacen, los actores, actrices, propuestas de dirección y pese a los presupuestos y los esfuerzos que hacemos para poder hacer obras, es un momento en el que hay un nuevo desafío de repensar y resistir algunos palos que se está comiendo el teatro y la cultura.