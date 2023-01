"Velma" es la serie animada peor calificada de la historia en IMDb

Si bien la serie apunta al estilo de la serie Harley Quinn (también en HBO Max), el programa ha recibido críticas mixtas de los críticos. En Metacritic, el programa tiene una calificación de 59, mientras que las reacciones en línea han sido en gran medida negativas.

En IMDb, donde los usuarios pueden calificar programas entre 1 y 10, Velma obtuvo una puntuación promedio de 1,3 después de más de 50 mil votos

Como resultado, Velma se convirtió en la peor serie animada y el tercer programa peor valorado de la plataforma. El programa peor calificado es The Pogmentary, un documental sobre el futbolista Paul Pogba, seguido de un drama musical turco titulado Iste Bu Benim Masalim.

En una entrevista con el portal Variety, Kaling explicó la razón detrás de cambiar las razas de los personajes que pasan a formar parte de Mystery Inc. En el programa, Velma es del sur de Asia, Daphne es del este de Asia y Norville, que se convierte en Shaggy, es afroamericano.

“El Scooby-Doo original, del que somos tan fanáticos, también tiene sus raíces en otra era y refleja el panorama cultural de los años 60 y 70 y lo que la gente tradicionalmente pone en la televisión”, dijo Kaling. "Simplemente sentí que, si podemos hacer que los personajes sean cualquier cosa, ¿por qué no hacer algo nuevo?"

Grandy agregó: “Comenzó con Mindy diciendo: 'Estoy haciendo la voz de Velma; ¿Qué tiene más sentido? Lo que atrajo a Mindy en el personaje, y lo que me encantó, fue que el más inteligente de la pandilla que resolvió los misterios no recibió crédito. Partiendo de eso, ¿por qué no simplemente expandir la diversidad del elenco?