Si te gustó Black Mirror, esta serie de Prime Video puede convertirse en tu nueva adicción + Seguir en









La decadencia distópica que puede llegar a traer la tecnología también tiene un costado humorístico en esta producción.

La historia ideal para maratonear si te gusta la ciencia ficción. Imagen: Freepik

Uno de los géneros preferidos por los espectadores sigue siendo la ciencia ficción, y en ese terreno Prime Video logró destacarse con una serie que combina tecnología, humor y una mirada crítica sobre el futuro. En los últimos tiempos, volvió a ganar popularidad entre los usuarios por su original propuesta.

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Se trata de una producción ideal para quienes disfrutaron historias como Black Mirror, ya que también explora el impacto de los avances tecnológicos en la vida humana, aunque con un tono más superficial y satírico. Su mezcla de comedia, drama y ciencia ficción la convierte en una opción distinta dentro del género.

Upload La serie tiene 4 temporadas y está completa en Prime Video. Imagen: Prime Video En ese contexto, Prime Video tiene en su catálogo “Upload”, una serie que se convirtió en una de las más comentadas dentro de la plataforma por su atrapante historia y su enfoque innovador.

De qué trata Upload, la serie exitosa de Prime Video La historia está ambientada en un futuro no muy lejano, donde la tecnología permite que las personas, al morir, puedan “subir” su conciencia a un mundo virtual, una especie de vida después de la muerte digital.

El protagonista es Nathan Brown, un joven programador que muere de forma repentina y es trasladado a “Lakeview”, un lujoso paraíso virtual donde todo parece perfecto, aunque pronto descubre que ese mundo también tiene reglas, limitaciones y desigualdades.

Mientras intenta adaptarse a su nueva existencia, Nathan mantiene contacto con Nora, una trabajadora del sistema que lo asiste desde el mundo real. A medida que avanza la historia, entre ambos se desarrolla un vínculo especial, al mismo tiempo que comienzan a sospechar que su muerte podría no haber sido un accidente. La serie combina misterio, romance y crítica social, explorando temas como el control de las grandes corporaciones tecnológicas, la vida digital y los límites entre lo real y lo virtual, con un tono más accesible que otras producciones del género. Prime Video: tráiler de Upload Embed - Upload (Trailer Oficial Sub Español) (Amazon Prime Video) Prime Video: elenco de Upload Robbie Amell (Nathan Brown)

Andy Allo (Nora Antony)

Allegra Edwards (Ingrid Kannerman)

Zainab Johnson (Aleesha)

Kevin Bigley (Luke)