La nueva serie de Disney que es perfecta para los fanáticos de los crímenes sin resolver + Seguir en









La increíble producción española que interactúa con los espectadores y te va a obligar a convertirte en detective.

La serie que te va a convertir en detective, en Disney+. Imagen: Disney

Las plataformas de streaming siguen apostando fuerte por el género policial, y en los últimos días Disney + sorprendió con una nueva serie que combina misterio, humor y tensión en una historia atrapante desde el primer episodio. La propuesta apunta directamente a quienes disfrutan de los enigmas, las pistas ocultas y los crímenes por resolver.

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Con una estética cuidada y una trama que recuerda a los clásicos relatos de detectives, esta producción se suma al catálogo como una de las apuestas más llamativas del mes. La historia propone un juego constante con el espectador, que intenta descubrir al culpable junto a los protagonistas.

Si es martes, es asesinato Esta serie española recientemente incluída al catálogo de Disney + es ideal para maratonear. Imagen: Disney En ese contexto, Disney estrenó “Si es martes, es asesinato”, una serie que ya está dando que hablar por su original premisa y su elenco destacado.

De qué trata Si es martes, es un asesinato La serie sigue a un grupo de turistas españoles que viajan a Lisboa para disfrutar de unas vacaciones organizadas, sin imaginar que su estadía se transformará en una pesadilla. Todo cambia cuando, al día siguiente de su llegada, uno de los integrantes del grupo aparece muerto en el hotel.

A partir de ese momento, el viaje se convierte en una investigación improvisada llena de sospechas y secretos. Cuatro de los viajeros, fanáticos de las novelas policiales, deciden tomar cartas en el asunto y descubrir quién es el responsable del crimen. Sin embargo, pronto comienzan a sospechar que el asesino podría estar entre ellos.

Mientras avanzan en la investigación, deberán enfrentarse no solo a la policía local, sino también a tensiones internas y verdades ocultas que complican aún más la resolución del caso, en una carrera contrarreloj dentro de la ciudad. Disney+: tráiler de Si es martes, es un asesinato Embed - Si es martes, es asesinato | Tráiler oficial | Estreno el 31 de marzo en Disney+ Disney+: elenco de Si es martes, es un asesinato Álex García (Fabio)

Inma Cuesta (Alicia)

Ana Wagener (Pura)

Paulo Pires (Bruno)

Saida Benzal (Patricia)

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