"House of the Dragon" inició el rodaje de su tercera temporada y confirma nuevos miembros de su elenco

Nuevas caras se suman a la tercera temporada de House of the Dragon.

La temporada 3 de House of the Dragon está oficialmente en producción, con dos nuevos miembros del elenco confirmados oficialmente para unirse a la épica serie de drama de HBO y Max .

Tanto Tommy Flanagan (de "Hijos de la Anarquía", "Gladiador") como Dan Fogler (de la franquicia "Animales Fantásticos", "Un Desconocido") aparecerán en la tercera temporada. Flanagan interpretará a Ser Roderick Dustin y Fogler a Ser Torrhen Manderly. Se anunció previamente que James Norton se uniría a la tercera temporada de House of the Dragon como Ormund Hightower.

HBO también ha confirmado que la tercera temporada constará de ocho episodios, al igual que la segunda. La primera temporada de la serie contó con diez episodios. El showrunner Ryan Condal ya había abordado el problema del número de episodios, declarando en una rueda de prensa en agosto de 2024: "No he hablado con HBO al respecto. Simplemente anticipo que el ritmo de la serie, desde una perspectiva narrativa dramática, se mantendrá igual a partir de la segunda temporada".

House of the Dragon es una precuela de Game of Thrones, ambientada aproximadamente 200 años antes de los acontecimientos de esta última. Está basada en el libro "Fuego y Sangre" de George R. R. Martin.