Homenaje al incomparable arte cromático de Daniel Callori

En cuanto a Roberto Elía, hacía mucho tiempo que no se veía su obra, le fue otorgado el Premio Braque en 1980, en 1992, ganó el Manuel Belgrano y en 1995 el de Pintura del Centro Cultural Recoleta. Fue ganador de la Beca Guggenheim expuso en Francia y es considerado un artista de culto. Recordamos una muestra de 2003 “El laboratorio de Roberto Elía” que era un viaje hacia la introspección , al silencio, al goce de lo austero. Elementos: un sombrero y una percha de la que colgaba un impermeable. Imposible no asociarlo con Joseph Beuys , un soporte para un lápiz en el que estaba grabado el título de la muestra, una delgada colchoneta doblada, cartones con los nombres de Beuys, Duchamp, Arlt, Xul, Macedonio, Cortázar, Foucault , círculos en papel, un pan con toda su carga religiosa.

Para acceder a su obra recurrimos a ciertas premisas taoístas: “Las cosas son el nombre que tienen ¿Qué son? Son lo que son ¿Qué no son? No son lo que no son y nada hay que no pueda ser algo”. Invitaba a detenerse, a meditar y quizás encontrar la claridad." Varios críticos y escritores como por ejemplo, Daniel Gigena , se han ocupado de la obra de Carlos Arnaiz nacido en Buenos Aires en 1948.. Se refiere a sus gestos que “se asemejan al movimiento que el viento introduce en un bosque, entre las ramas de los árboles o al curso inquieto de un hilo de agua entre las plantas, los matorrales y las flores”.

Matías Serra Bradford en 2019 señaló que los cuadros planean sin centro o con un centro en continuo desplazamiento. Uno podría contemplar cada cuadro como compuesto por frutos pintados, cada uno de un color diverso, puestos a secar al sol. Provoca encuentros con el color, barridos de espátula y brocha”.

En 2016 con motivo de una muestra en La Galería Jorge Mara titulada “De Natura”, dijimos “Entramos al jardín de Carlos Arnaiz . Un osado que se atrevíó con este tema en pleno auge de tecnologías varias. Muchas flores se han pintado a lo largo de la historia del arte, hoy considerado un arte menor pero las de Arnaiz son formas a partir del color. En realidad, para ser breve y concisa, es la pintura y punto. Un jardín que de apoco iba revelando sus secretos”.

Mónica Canzio (Buenos Aires, 1959) se formó con grandes maestros de la escultura, entre ellos, Carlos Spagnuolo, Rubén Locasso y José Novoa. Durante 10 años participó de la convocatoria anual que hacía Nelly Perazzo en los jardines del Museo Larreta, un acontecimiento que debería retomarse, del que surgieron importantes nombres en esta disciplina. Formó parte del Grupo UDE (Unión de Escultores). Intervino en importantes muestras colectivas e individuales. Entre sus premios: el Gran Premio de Escultura del Salón del Mar, el Segundo Premio de Escultura del Manuel Belgrano.

Ha abordado la joyería, la cerámica, y sus dibujos, de gran pregnancia, son preparatorios y también autónomos para sus esculturas como puede verse en esta muestra homenaje a un artista sensible , que revela la emoción de la amistad y el arte compartido..

