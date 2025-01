Twenty One Pilots en Argentina: un viaje demoledor por lo mejor de su discografía

La primera visita en solitario de Twenty One Pilots a Argentina tuvo un debut soñado: ante un estadio Movistar Arena colmado de fans, la dupla dejó a todos extasiados con un show de más de dos horas. Fue un verdadero viaje musical y visual por su discografía con interpretaciones a la altura de lo esperado.

El tour nació para presentar Clancy , su muy anticipado séptimo trabajo discográfico, lanzado en de mayo de 2024, pero tiene un setlist con canciones provenientes de sus otros seis discos Twenty One Pilots (2009), Regional at Best (2011), Vessel (2013), Blurryface (2015), Trench (2019), y Scaled and Icy (2021).

A las 21:00 horas, Josh Dun y Tyler Joseph aparecieron sobre el escenario para sentar las bases de una noche intensa: la elegida como puntapié inicial fue “ Overcompensate ”, tema que abre el disco Clancy. Enseguida empalmaron “ Holding On To You” , de Vessel y regresaron a su más actual material con “Vignette”, dejando en claro que se trataría de una noche para moverse entre pasado y presente.

Crearon la introducción perfecta a una noche que llegó a su primer clímax con su clásico “Car Radio”, canción en la que Joseph se teletransportó a un palco. Le siguió “The Judge”, canción de su álbum Blurryface, que está cumpliendo 10 años, momento que aprovecharon para compartir material que filmaron de los fans afuera del Movistar Arena el 28 por la tarde.

TOP x @irishsuarez-61.jpg Twenty One Pilots tuvo su debut en solitario en Argentina. @irishsuarez

Otros de los puntos más altos de la noche fueron los clásicos “Tear in My Heart” (Blurryface), una oda de amor de Tyler a su mujer; “Heathens” (del Soundtrack original de El Escuadrón Suicida), la cual fue coreada e hizo vibrar a todo el Movistar Arena; y “Next Semester” (Clancy), uno de los cortes pop-punk de su último material con el que toda la audiencia hizo pogo.

Un medley desde escenarios individuales en campo donde entonaron "Addict With a Pen," "Migraine," "Forest" y "Fall Away", cuatro canciones de sus inicios marcó la mitad del show y después de dos canciones de las favoritas del público (“Navigating”, “Heavydirtysoul” y “Guns for Hands”), llegó otro momento memorable, cuando un niño del público fue invitado a cantar con ellos en “Ride”.

Llegando al final el setlist pasó por canciones como “Jumpsuit” y “Stressed Out” y, como siempre, los Twenty One Pilots cerraron su show su típico show de percusión en escenarios móviles sostenidos por sus fans, mientras sonaba “Trees”.

TOP x @irishsuarez-8.jpg Los fans de la banda deliraron con el show de los oriundos de Ohio. @irishsuarez

El primero de dos shows en Argentina para “The Clancy World Tour” no escatimó joyas para los fans de la primera hora así como mucho material nuevo. Josh y Tyler se brindaron con todo y sorprendieron a su público con un show pirotécnico y apareciendo en varios puntos del Movistar Arena. Las bases quedaron sentadas para que su segunda presentación sea igual a este desborde de energía. Twenty One Pilots vivirá el segundo capítulo de su paso por Argentina esta noche, nuevamente en el Estadio Movistar Arena.