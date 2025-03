¿Vuelve Kiss a los escenarios?: el mensaje que ilusionó a los fanáticos

Según información no oficial, la banda habría anunciado un evento especial titulado KISS Army Storms Vegas, programado para realizarse del 14 al 16 de noviembre de 2025.



Kiss se despidió de los escenarios en diciembre de 2023 con una histórica presentación en el Madison Square Garden, poniendo fin a su exitosa gira “End of the Road” después de tres años de actuaciones. Sin embargo, en las últimas horas, medios internacionales han comenzado a especular sobre una posible nueva aparición del legendario grupo.

Según información no oficial, la banda habría anunciado un evento especial titulado KISS Army Storms Vegas , programado para realizarse del 14 al 16 de noviembre de 2025 en el Virgin Hotels de Las Vegas. Los seguidores que se inscribieron en el sitio oficial de KISSOnline.com recibieron detalles sobre el show “KISS Unmasked”, que presentaría una versión del grupo sin su característico maquillaje. Además, se mencionó que Bruce Kulick, exguitarrista de la banda (1984-1996), podría unirse al evento, aunque no se especificó si participaría como miembro oficial o como artista invitado.

En cuanto al futuro de la banda, Paul Stanley expresó en 2022 que no tenía intención de crear nueva música con Kiss. En el podcast “Howie Mandel Does Stuff”, el músico de 73 años señaló que no quería competir con el legado de sus éxitos pasados. “No tiene el mismo vínculo emocional que las canciones que nos acompañaron en momentos clave de nuestras vidas. Es más que solo música, es una fotografía instantánea de esos momentos”, comentó Stanley, dejando en claro su perspectiva sobre el futuro creativo del grupo.