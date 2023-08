Una muestra repasa dibujos y bocetos de los años 70 y 80 de Delia Cancela

El miércoles 2 de agosto en la galería Herlitzka & Co. inaugura Catwalk (Pasarela), exhibición de la reconocida artista Delia Cancela que reúne más de un centenar de dibujos y bocetos, un registro de performance, un vestido y objetos, obras históricas de los años 70 y 80, y otras de los 90, la mayoría muy pocas veces expuesta. En estas piezas habitan desde su mundo más íntimo hasta sus diseños a contrapelo de la mirada heteronormativa de época.

Como en una pasarela, la exhibición en Herlitzka & Co. sumerge al espectador en el universo exuberante, lúdico y sensual que la artista creó para hombres y mujeres , y también en los retratos que hizo de personajes cercanos. Sus diseños evidencian una dimensión performática ineludible, y dan cuenta de su particular visión avant garde.

Para Cancela, no hay una escisión entre arte y moda sino que se trata de un continuum creativo: “Para crear imágenes, ya que de eso se trata, no importa el medio: lo que cuenta es transmitir ideas y emociones, sirviéndose, para la experiencia artística, indiferentemente de la pintura, el dibujo, la moda, la fotografía, el video. Eso hace a la obra, por su multiplicidad difícil de clasificar, pero no por eso menos coherente”.