Masivo banderazo de Racing Club con chicanas a Independiente en la previa del clásico de Avellaneda + Seguir en









Al menos 20.000 hinchas fueron a brindarle su apoyo al equipo en la previa de un partido trascendental. Los jugadores quedaron impactados con el clima.

Racing realizó un histórico banderazo. X

La previa del clásico de Avellaneda se vivió con intensidad en el estadio de Racing Club, donde una multitud de hinchas copó el Cilindro para brindar su apoyo al plantel antes del duelo frente a Independiente. Cerca de 20.000 fanáticos participaron de un banderazo que combinó aliento, emoción y el tradicional folclore futbolero.

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El estadio se transformó en una fiesta desde temprano, con banderas, cánticos y una puesta en escena que incluyó imágenes de triunfos históricos en clásicos proyectadas en la pantalla gigante.

En ese clima, no faltaron las cargadas al eterno rival, con mensajes dirigidos a la sequía de títulos locales de Independiente. Frases como "Infelices 23 años", "Una vida de Grondona" y "Feliz cumpleaños 24 sin gloria" aparecieron desplegadas en las tribunas, reforzando la tensión previa al partido.

Banderazo Racing 1 20.000 personas asistieron al banderazo de Racing. Archivo El encuentro entre el equipo y su gente tuvo momentos particulares. En una de las cabeceras, un grupo de hinchas encendió velas en una especie de ritual simbólico, mientras el resto del estadio acompañaba con cantos constantes. La convocatoria reflejó la expectativa que genera el clásico, uno de los partidos más importantes del fútbol argentino.

La respuesta del plantel y un homenaje emotivo Tras la práctica, los jugadores se acercaron a las tribunas para agradecer el apoyo. Hubo intercambio directo con los hinchas, entrega de pelotas firmadas y gestos de cercanía que reforzaron el vínculo entre el plantel y la gente.

El cierre tuvo un tono emotivo. Con Bruno Zuculini como referente, los futbolistas posaron con una bandera en homenaje a Elena Mattiussi, histórica figura del club conocida como “Tita”, quien vivió durante décadas bajo la tribuna. El mensaje “Y Tita siempre está” sintetizó el sentimiento de pertenencia que atravesó toda la jornada. Con este marco, Racing llega al clásico con el respaldo de su gente y la expectativa de trasladar ese envión anímico al campo de juego en un partido que promete alta intensidad. Banderazo Racing clásico 2 Racing, de un mejor presente, y las chicanas a Independiente. Las probables formaciones de Racing e Independiente Independiente: Rodrigo Rey; Sebastián Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Facundo Valdez. DT: Gustavo Quinteros. Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, A. Fernández; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas. El partido se disputará desde las 17:30 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.