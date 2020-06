Zuaza Gil: nadie puede resistirse al poder de un gato

Pedro Zuazua Gil, filólogo ovetense, exdirector de comunicación de El País y actual de Prisa Noticias, se enorgullecía de ser militante del grupo de Resistencia Gatuna de Madrid. Frente al acoso de sus amigas evangelistas de la distribución de gatos por hogares de la ciudad, respondía “en mi casa no entra un gato, y punto”. Hasta que, un poco porque no y un poco porque sí, entró en su departamento Mía, una gatita bicolor, blanca y más naranja que parda. Y la inicial curiosidad por el mundo felino lo fue llevando a cambiar de vida y de forma de pensar. El anotar sus descubrimientos lo arrastró a escribir una especie de “diario de la adopción de un gato”, que tiene un poco de tratado de cómo manejar con eficacia esa cuestión, pero disolviendo felizmente cualquier torpe magisterio en constantes dosis de humor. Los detalles de las manías, costumbres arrebatos, desastres y shows de Mía, pueden dar paso a hablar de los juguetes de esa niña o los gatos en la historia, en la literatura, en el cine y por qué en música los gatos son los Rolling Stones, entre montones de aspectos diversos. Si el 56 por ciento de la población mundial, y fundamentalmente la de las urbes, tiene mascotas, el 23 por ciento de los que conviven con una gata (o gato) son fanáticos, de una apasionamiento tal que le permiten que haga lo que le da la gana, cuando le da la gana y de la forma que le da la gana. La empatía que provoca, la gracia que hilvana el libro de Zuazua lo convirtió en best seller internacional, hizo de Mía una influencer con miles de seguidores en Instagram y Facebook.

= “En mi casa no entra un gato. Diario de un gatuno primerizo”. Pedro Zuazua Gil. (Barcelona- Bs. As., Duomo ediciones, 2020, 267 págs.).