De la tele a Miss Universo: quién es Abril Duhalde, la sobrina nieta del expresidente que busca la corona

La representante de CABA tiene 28 años, es diseñadora de indumentaria y se prepara para la final nacional del 25 de mayo.

Abril Duhalde fue elegida como Miss Universo CABA y competirá a nivel nacional.

Abril Duhalde fue elegida como representante de la Ciudad de Buenos Aires para competir en Miss Universo y se posiciona como una de las aspirantes a la corona nacional , en un camino que combina su experiencia en televisión, su formación en diseño y su crecimiento en redes sociales.

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Con 28 años , Abril construyó una trayectoria vinculada a la moda desde muy chica. Comenzó a modelar a los 8 años , luego de que su madre la inscribiera en una agencia, y desde entonces participó en campañas gráficas, pasarelas, videoclips y distintos formatos televisivos.

Es licenciada en Diseño de indumentaria por la Universidad de Palermo y, además de su carrera como modelo, se desempeña como creadora de contenido digital , donde comparte aspectos de su vida cotidiana y recomendaciones de moda y belleza.

Su popularidad creció especialmente a partir de su participación en el programa The Balls , donde trabajó como azafata y guardavidas. El ciclo fue conducido primero por Benjamín Vicuña y luego por Guido Kaczka.

Esa exposición le permitió ampliar su audiencia en redes sociales, donde actualmente supera los 70 mil seguidores en Instagram , plataforma en la que mantiene un vínculo activo con su comunidad.

abril duhalde (1) Su paso por The Balls impulsó su popularidad.

Además de su carrera mediática, Abril es emprendedora. En 2016 fundó su propia marca de ropa, Rebel Heart (Corazón Rebelde), proyecto que incluso llegó a contar con un local propio.

En el plano personal, mantiene una relación con Thomas Abbriata, asesor inmobiliario, con quien comparte parte de su vida cotidiana.

El camino hacia Miss Universo

Hace pocos días, Duhalde confirmó que fue seleccionada como Miss Universo CABA, lo que le permitirá competir en la final nacional del próximo 25 de mayo, donde se definirá quién representará a la Argentina en el certamen internacional.

La noticia fue anunciada a través de sus redes sociales con un video emotivo en el que repasó su historia y sus sueños.

“Dije que no iba a llorar. Mi niña interior y yo estamos llorando de alegría. Detrás de este título hay mucho trabajo, sueños, esfuerzos y aprendizaje”, expresó.

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En ese mismo video, la modelo mostró imágenes de su infancia en las que ya jugaba a desfilar y maquillarse. “Cuando era chica soñaba a ser una princesa”, recordó.

También agradeció a su entorno cercano por el acompañamiento: “Ser coronada como Miss Universo CABA 2026 es un sueño hecho realidad, pero este logro no es solo mío… es de todas las personas que han estado a mi lado en cada paso del camino”.

Preparación intensa para la final

De cara a la definición nacional, la joven atraviesa una etapa de preparación exigente que incluye entrenamiento físico, clases de oratoria, idioma y pasarela. “Son muchas clases diarias, entrenamiento, idioma, oratoria, pasarela, estamos apoyados por psicólogos y nutricionistas. Una experiencia completa”, explicó.

Mientras avanza en ese proceso, Duhalde comparte con sus seguidores cada etapa de su preparación, con la mira puesta en alcanzar la corona y representar al país en el certamen internacional de Miss Universo.