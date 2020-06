Bullrich, que no fue espiada, dice que hay "causas verdurita"

"Ahora lo que buscan son causas de baja envergadura como puede ser un narcotraficante que eran parte de los servicios”, minimizó la presidenta del PRO. "Nosotros creemos que nuestro gobierno es un gobierno con altos niveles de institucionalidad, respeto a la independencia de la justicia y del congreso. Tenemos muchas credenciales para demostrar que somos institucionalmente muy distintos", dijo Bullrich en declaraciones Radio Milenium.

Respecto a la actualidad de Mauricio Macri, dijo que hay "cientos de personas han hablado por Mauricio Macri”. Y explicó que “es una buena estrategia no ponerse en el centro. Macri tiene mucha gente que lo defiende, y ahora creemos que es la mejor estrategia, ya vendrá el tiempo de hablar, que no creo que falte demasiado".

Acerca de la denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre presunto lavado de dinero de parte de Macri, la presidenta del Consejo Nacional del PRO manifestó: "Eso de acusar de lavado de dinero sin fundamento alguno, sin ningún tipo de investigación previa es algo tirado de los pelos, en el mismo día en que se intenta expropiar la empresa".

"La inhibición de los bienes que pidió la UIF tiene el objetivo de emparejamiento, de igualación, de barro. No lo vamos a aceptar. No sé si lo quieren meter preso o no, pero va en contra de la teoría que ellos mismos han planteado que las personas no tienen que ir presas", concluyó.