Debuta hoy el nuevo índice MSCI Merval: qué acciones entran y salen del panel líder porteño

Desde este lunes, MSCI reemplaza a S&P en la administración del principal índice bursátil argentino. La nueva metodología introduce cambios en la composición, los criterios de selección de las empresas y las revisiones periódicas, con el objetivo de acercar el mercado local a los estándares internacionales.

El mercado de capitales argentino inicia este lunes 19 de octubre una nueva etapa , con la entrada en vigencia de los cambios en la administración y composición del Merval, el principal índice de referencia de la Bolsa porteña. A partir de un acuerdo con Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), la firma internacional MSCI reemplaza a S&P Dow Jones Indices y asume el cálculo, mantenimiento y administración de los principales indicadores accionarios del país.

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La transición, anunciada en septiembre, implica que el histórico S&P Merval pasa a denominarse MSCI Merval , mientras que el índice más amplio del mercado local adopta el nombre de MSCI BYMA Argentina General. S&P dejó de administrar ambas referencias el viernes 16 de octubre, dando paso al nuevo esquema que comienza a regir desde hoy.

El cambio no se limita a una modificación de nombre, sino que también introduce nuevas reglas para determinar qué compañías pueden integrar los índices, cómo se calculan sus ponderaciones y con qué frecuencia se revisará su composición.

La incorporación de MSCI, cuyos indicadores son utilizados como referencia por grandes fondos internacionales, busca mejorar la visibilidad de las empresas argentinas y ofrecer herramientas de seguimiento compatibles con las prácticas de los principales mercados financieros del mundo.

Una de las principales novedades de esta transición es la modificación de la cartera del índice líder, que estará integrado por 19 compañías . Con la nueva composición, Cresud (CRES) se incorpora al MSCI Merval , mientras que Telecom Argentina (TECO2) y Sociedad Comercial del Plata (COME) dejan de formar parte del indicador.

La distribución sectorial también refleja el protagonismo de las compañías financieras y energéticas dentro del mercado accionario argentino.

De acuerdo con los datos difundidos para el lanzamiento, el sector financiero tendrá una ponderación del 38,5%, seguido por servicios públicos, con el 26,4%, y energía, con el 25,2%. En conjunto, estos tres segmentos concentrarán el 90,1% del índice.

El resto de la composición se distribuirá entre bienes intermedios, con una participación del 7,6%, y consumo básico, con el 2,3%.

Las nuevas reglas para formar parte del MSCI Merval

La llegada de MSCI también establece modificaciones en los requisitos que deberán cumplir las empresas para integrar el principal indicador de la Bolsa argentina.

La nueva metodología contempla criterios vinculados con la capitalización bursátil, la liquidez de las acciones y el porcentaje de capital disponible para su negociación en el mercado, conocido como free float.

Entre las condiciones establecidas, las acciones candidatas deberán registrar operaciones en al menos el 80% de las ruedas bursátiles durante un período de tres meses.

Además, como regla general, las compañías deberán contar con un capital flotante mínimo del 15% para integrar el MSCI Merval, mientras que para formar parte del MSCI BYMA Argentina General el requisito será del 5%, con determinadas excepciones.

El nuevo esquema también establece un límite de ponderación del 15% por acción, con el objetivo de evitar una concentración excesiva en determinados papeles.

Por otra parte, los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR) quedarán excluidos de ambos índices, que estarán conformados por acciones de compañías clasificadas en Argentina, negociadas en pesos y listadas en BYMA.

Cómo se calcularán los nuevos índices y cuándo se revisarán

Los indicadores tendrán un valor inicial de $100.000 y contarán con versiones expresadas tanto en pesos argentinos como en dólares estadounidenses.

También se publicarán bajo tres modalidades de medición del rendimiento: Price Return, que contempla únicamente la variación en los precios de las acciones; Net Total Return, que incorpora la reinversión de dividendos después del tratamiento impositivo correspondiente; y Gross Total Return, que considera los dividendos en términos brutos.

En cuanto a la actualización de las carteras, MSCI realizará revisiones trimestrales en febrero, mayo, agosto y noviembre, en las que evaluará el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y ajustará las ponderaciones de las compañías.

La próxima revisión ordinaria está prevista para noviembre. No obstante, la metodología también contempla modificaciones extraordinarias ante determinados eventos corporativos, como fusiones, adquisiciones o escisiones. La información de los nuevos indicadores estará disponible a través de BYMA Data y de los principales proveedores de datos financieros.

La alianza representa un cambio relevante para el mercado de capitales local, ya que incorpora a un proveedor internacional ampliamente utilizado por fondos de inversión y administradores de activos.

Desde BYMA destacaron que el acuerdo busca fortalecer la infraestructura de índices y avanzar hacia una mayor integración con las prácticas internacionales, facilitando la comparación del desempeño de las acciones argentinas con otras referencias del mercado global.

El nuevo esquema también podría favorecer el desarrollo de instrumentos financieros vinculados a estos indicadores, como fondos cotizados en bolsa (ETF) y productos derivados.