El Merval cambiará de nombre el próximo lunes por la nueva alianza de BYMA con MSCI: qué pasará con los índices locales + Agregar ámbito en









El principal indicador de los papeles domésticos dejará la marca S&P para pasar a ser calculado por Morgan Stanley Capital Internacional. BYMA busca alinearse con los estándares internacionales y sentar las bases para la llegada de nuevos productos financieros.

El histórico Merval renueva su marca y su motor de cálculo técnico. Mariano Fuchila/ BYMA Data.

El mercado de capitales argentino se prepara para concretar este próximo lunes una de las transformaciones institucionales más significativas de los últimos años en su arquitectura operativa. Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) oficializó un acuerdo de colaboración estratégica con Morgan Stanley Capital Internacional (MSCI), la prestigiosa firma internacional proveedora de índices y herramientas de análisis para inversores institucionales, que pasará a tener a su cargo el cálculo, la administración y el mantenimiento de las principales referencias accionarias de la plaza doméstica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con la puesta en marcha de este esquema, el emblemático indicador de la renta variable local dejará su tradicional denominación de la saga S&P para pasar a llamarse formalmente Índice MSCI Merval. Del mismo modo, la medición abarcativa del recinto cambiará de piel para convertirse en el Índice MSCI BYMA Argentina General, marcando el fin de una etapa y el inicio de un estándar unificado de medición financiera.

La apuesta trasciende un mero recambio de marcas o etiquetas en las pantallas de las mesas de dinero. En el fondo, la iniciativa forma parte de la hoja de ruta delineada por la Bolsa local para elevar el perfil internacional de las empresas cotizantes argentinas y acercar el funcionamiento del mercado doméstico a las mejores prácticas vigentes en las principales plazas financieras del mundo.

Al integrar la metodología de MSCI, ampliamente reconocida por administradores de activos, fondos soberanos y portfolio managers a nivel global, las acciones argentinas contarán con un marco de seguimiento estandarizado y homogéneo, tal como ocurre en otros países de la región como Colombia, con el MSCI Colcap. Esta alineación facilita la comparación directa del rendimiento de las empresas locales frente a sus pares de la región y de otros mercados emergentes, reduciendo los costos de análisis para el capital extranjero.

La apuesta por la estandarización global y nuevos productos La adopción de este nuevo motor de cálculo sienta las bases técnicas para el desarrollo futuro de nuevos instrumentos de inversión en la plaza local, como la creación de fondos cotizados en bolsa, productos derivados e iniciativas estructuradas vinculadas a los nuevos índices.

Durante las semanas previas a este lanzamiento, BYMA trabajó en la coordinación del cronograma operativo de transición junto a los distintos participantes del mercado, asegurando que la migración de datos y sistemas se realice de manera limpia. A partir de este lunes, las pantallas bursátiles comenzarán a reflejar formalmente la nueva nomenclatura. La expectativa del sector es que este hito no solo consolide la infraestructura técnica de la renta variable, sino que también funcione como una ventana de visibilidad estratégica para atraer mayores flujos de inversión institucional hacia los activos argentinos.