El dólar blue cerró a $1.515 para la compra y a $1.535 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 12 de agosto
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 12 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.492 para la venta.
Valor del CCL hoy, miércoles 12 de agosto
El dólar CCL cerró a $1.596,52 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.0%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 12 de agosto
El dólar MEP cerró a $1.527,36 y la brecha con el dólar oficial es de 2.4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 12 de agosto
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 12 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.583,97, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 12 de agosto
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.333, según Binance.
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