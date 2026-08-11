Inflación en dólares: la Argentina se encareció 1% en mayo y hay 4 gastos clave que subieron hasta 53% desde 2023

Los precios locales avanzaron por encima del promedio regional durante mayo. Vivienda y servicios, comunicaciones, educación y transporte son los únicos rubros que aumentaron en términos relativos frente a América Latina desde noviembre de 2023.

Argentina aceleró su encarecimiento en dólares durante mayo y perdió parte de la ventaja de precios que todavía conservaba frente a América Latina. Subió 1% y amplió el avance a 4,5% durante el gobierno de Javier Milei , según datos de Fundar. Si bien la mayoría de los rubros se abarataron en términos relativos desde noviembre de 2023, cuatro gastos clave para los hogares hicieron el camino contrario y acumulan fuertes subas.

La región tuvo un avance de 0,7% en dólares, es decir que la Argentina se encareció 0,3 puntos porcentuales (p.p.) más que Latinoamérica en moneda dura . Ahora bien, la mayor diferencia aparece en vivienda y servicios, que se encarecieron 52,7% frente a América Latina durante la gestión libertaria. Le siguen comunicaciones, con un aumento relativo del 28,4%; educación, con 13,6%; y transporte, con 7,3%.

En el resto de los rubros relevados, los precios argentinos se redujeron frente al promedio regional. Desde noviembre de 2023, Argentina logró abaratarse frente a América Latina en indumentaria (-37%), alimentos (-14,7%), recreación (-18%) y equipamiento del hogar (-24,4%) , entre otros capítulos. El textil fue uno de los sectores que más corrigió sus precios relativos tras la caída de la producción nacional y el ingreso de prendas importadas.

Pese a ello, la Argentina es más cara que el promedio de la región en restaurantes, indumentaria, comunicaciones, recreación, equipamiento del hogar y, desde abril, transporte .

La importancia del fuerte encarecimiento de vivienda y servicios, comunicaciones, educación y transporte toma relevancia debido al peso que tienen estos rubros en el presupuesto de los hogares, generando una mayor presión sobre las poblaciones más vulnerables.

Si bien algunos consumos pueden recortarse, reemplazarse o reducirse, el costo de mantener una vivienda, pagar servicios de comunicación, estudiar o trasladarse tiene un componente mucho más difícil de ajustar.

La inflación en dólares se acelera

En mayo, los precios argentinos aumentaron 1% medidos en dólares, mientras que el promedio de América Latina lo hizo 0,7%. En ese mes, los valores en pesos se incrementaron 2,1%, mientras que el dólar oficial avanzó 1,1%.

Al correr la inflación por encima de la evolución del tipo de cambio, esa brecha se traslada a la medición en moneda dura y presiona los precios argentinos.

El cambio es significativo respecto de la medición anterior, ya que en abril la Argentina se había encarecido 3,6% en dólares, pero como América Latina había aumentado 4,2%, el país había logrado abaratarse 0,6% frente a la región. En mayo la relación se invirtió y Argentina pasó a encarecerse más que sus vecinos.

La dinámica todavía no implica que todos los precios argentinos sean más elevados. El país continúa siendo relativamente más barato en alimentos, salud, educación, vivienda y servicios, y alcohol y tabaco, mientras que es más caro en restaurantes, indumentaria, comunicaciones, recreación, equipamiento del hogar y transporte.