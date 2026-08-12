El emotivo mensaje de Lionel Messi a su padre Jorge: "¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

El astro argentino le dedicó un sentido a Jorge, su padre, quien falleció el pasado sábado a las 2 de la mañana. Luego de una despedida íntima, el jugador regresó a Estados Unidos.

Tras días de un sentido duelo, el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, compartió un sentido mensaje en Instagram dedicado a su padre Jorge, quien falleció el pasado sábado a las 2 de la mañana: "Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos? ".

Messi llegó a Rosario durante el fin de semana, donde compartió una despedida íntima junto a su familia. Su publicación en Instagram fueron las primeras palabras públicas del astro argentino luego del fallecimiento de Jorge.

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos", inicia el mensaje que hace referencia a la delicada situación de salud que vivía Jorge Messi y que se dio a conocer luego del partido contra Argelia en el Mundial 2026.

La enfermedad de Jorge atravesó al 10 durante todo su último mundial. Tras convertir contra Argelia, por ejemplo, Messi no pudo contenerse y dejo caer lágrimas en el festejo. " Pasé unos días difíciles en lo personal, pero estuve contenido por el grupo ", revelaría posteriormente en zona mixta.

A poco menos de dos meses de aquel partido, la figura del Inter Miami abrió su corazón y reveló como vivieron con su familia su último Campeonato del Mundo: "Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste".

"Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar", recordó el capitán.

"Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", compartió con dolor el astro argentino.

"No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo", detalló y luego sentenció: "Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés".

Archivo. Las lágrimas de Messi tras convertir en el partido vs Argelia. DSports

En el resto de su texto, Messi recordó y enalteció la figura de su padre, quien lo acompañó siempre durante el desarrollo de su carrera: "Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando".

"Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías", recordó en la publicación.

En un escenario de lógico dolor, Messi también dejo abiertas las dudas sobre su futuro: "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?"

Finalmente, el capitán cerró con una emotiva despedida: "Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa".

Messi regresa a EEUU tras despedir a su padre Jorge

Messi dejó la Argentina el martes por la noche y emprendió el regreso a Estados Unidos luego de permanecer en Rosario junto a su familia tras la muerte de su padre. El capitán de la Selección argentina viajó desde el Aeropuerto de Rosario a las 22.53 y se espera que llegue este miércoles a Estados Unidos para reincorporarse a Inter Miami, que enfrentará a León por la Leagues Cup.

Según FlightRadar24, Messi y sus familiares viajaron en un Bombardier Global 6000. La llegada estaba prevista para alrededor de las 6 de este miércoles.

El futbolista había arribado al país el sábado por la noche, luego de conocer la muerte de su padre, ocurrida ese mismo día a las 2 de la mañana. Al día siguiente participó junto a su familia de una ceremonia íntima en el cementerio El Prado, en Rosario, y cerca del mediodía abandonó el lugar.