Consejo de la Magistratura: abrieron el concurso para cubrir la vacante del camarista Martín Irurzun

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura aprobó 12 ternas y abrió un nuevo concurso para cubrir la vacante de Irurzun

Irurzun cumplió 75 años en julio pasado y no obtuvo un nuevo acuerdo del Senado para continuar en su cargo en los tribunales de Comodoro Py.

El Consejo de la Magistratura de la Nación avanza en la cobertura de cargos clave. Hoy abrió un nuevo concurso para cubrir la vacante del juez de la Sala II de la Cámara Federal Martín Irurzun.

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Irurzun cumplió 75 años en julio pasado y no obtuvo un nuevo acuerdo del Senado para continuar en su cargo en los tribunales de Comodoro Py. Tampoco tuvo señales de la justicia a su favor.

La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, presidida por la consejera por la abogacía María Fernanda Vázquez, sesionó este miércoles con la presencia de los integrantes de dicha comisión.

Estuvieron en la Sala Lino Palacios los consejeros jueces Alberto Lugones, Agustina Díaz Cordero y Maria Alejandra Provitola; también se hizo presente el representante del Poder Ejecutivo, Santiago Viola; el consejero académico, Hugo Galderisi, el consejero representante del estamento de la abogacía, Alberto Maques ; la diputada Vanesa Siley ; y el diputado Gonzalo Roca.

Por su parte, el consejero juez Diego Barroetaveña estuvo presente telemáticamente al igual que el consejero por la abogacía, César Grau.

Según se informó, se aprobó la apertura de un nuevo concurso para cubrir la vacante de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital luego de que Martín Irurzun cumpliera 75 años.

En cuanto a la cobertura de vacantes, la Comisión aprobó 12 ternas correspondientes a distintos concursos que ahora deberán ser aprobadas por el Plenario.

El juez de la Cámara Federal Martín Irurzun cumplió 75 años el 18 de julio, pero el Gobierno no solicitó un nuevo acuerdo para que continúe en su cargo. El magistrado recurrió al fuero contencioso administrativo para obtener una cautelar, lo que fue rechazado.

Conocido por la doctrina que lleva su nombre, Irurzun fue durante muchos años uno de los jueces con mayor influencia y más poderoso de los tribunales de Comodoro Py

Su doctrina sobre las prisiones preventivas era el fundamento invocado para ordenar detenciones de exfuncionarios que por sus "lazos de poder" podían entorpecer el avance de una causa.

Los concursos aprobados en esta sesión

- Concurso N° 512 (Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán ).

- Concurso N° 471 (Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil N° 31, 35, 45, 67, 70, 75, 96 y 103 de la Capital - 8 cargos).

- Concurso N° 487 (Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 1 y N° 4 de la Capital)

- Concurso N° 517 (Juzgado Federal de Primera Instancia de San Francisco, provincia de Córdoba).