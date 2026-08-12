Los Lakers vuelven a cambiar de dueño y rompen otro récord: los compran por u$s12.500 millones

El equipo angelino pasará a manos de Bob Iger, antiguo CEO de Disney, y al inversor Joshua Kushner en una operación que tasa a la emblemática franquicia en una cifra récord.

Los Angeles Lakers vuelven a ser vendidos. Hace solo 10 meses que la NBA aprobó la venta de la franquicia por u$s10.000 millones, pasando de manos de la familia Buss -propietaria del equipo desde 1979- a Mark Walter, director ejecutivo del holding TWG Global. Sin embargo, ahora los empresarios Josh Kushner y Bob Iger van a comprar una participación mayoritaria del emblemático equipo, elevando su valor a unos u$s12,5 mil millones.

Uno de los aspectos más llamativos de la operación está en los planes que tenían hasta ahora los futuros propietarios. Kushner e Iger estaban trabajando en una posible candidatura para hacerse con una futura franquicia de expansión de la NBA en Las Vegas e incluso habían contratado asesores financieros para estudiar el proyecto.

Sin embargo, la aparición de la posibilidad de comprar los Lakers modificó completamente el escenario. De acuerdo con la información de ESPN, ambos empresarios decidieron abandonar esa vía y presentar una propuesta muy agresiva a Mark Walter para hacerse con el control de la franquicia.

La venta de la participación mayoritaria de los Los Angeles Lakers, por u$s12.500 millones, la convierte en la venta más cara de un club o equipo deportivo de la historia, solo por detrás de la anterior venta del equipo el año pasado, por u$s10.000 millones, y de la venta de los Seattle Seahawks este año, por u$s9.600 millones.

La familia Buss había controlado los Lakers desde que Jerry Buss adquirió la franquicia en 1979 , iniciando una etapa que terminó convirtiendo al equipo en uno de los grandes símbolos de la NBA. La venta a Walter puso fin en 2025 a ese dominio familiar sobre la participación mayoritaria.

Kushner e Iger hablaron ya como los nuevos propietarios de los Lakers: "Como aficionados de toda la vida de la NBA, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en los responsables de los Lakers de Los Ángeles, una de las franquicias deportivas más icónicas del mundo. Tenemos un enorme respeto por el liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss (los míticos dueños)".

"Nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre esa base, competir al más alto nivel y estar al servicio de este extraordinario equipo, de sus aficionados y de la ciudad de Los Ángeles», añadieron. por su parte, Mark Walter se despidió de la siguiente forma: «Ser propietario de Los Angeles Lakers ha sido uno de los grandes honores de mi vida. Los Lakers pertenecen a Los Ángeles y tengo plena confianza en que lo mejor está aún por llegar", continuaron.

Josh Kushner y Bob Iger, nuevos dueños de los Lakers @NBAdabad

¿Quiénes son los nuevos propietarios de los Lakers?

Josh Kushner, de 41 años, es el fundador de la firma de capital riesgo Thrive Capital y ya cuenta con experiencia dentro de la NBA. Actualmente posee una participación minoritaria en los Miami Heat y anteriormente formó parte del accionariado de los Memphis Grizzlies. Para completar la compra de los Lakers tendrá que desprenderse de su participación en Miami.

Bob Iger, de 75 años, es una de las figuras empresariales más conocidas de Estados Unidos después de sus diferentes etapas al frente de Disney. Su presencia en el deporte tampoco comienza con los Lakers: desde 2024 controla junto a su esposa, Willow Bay, el Angel City FC de la NWSL.

Mensaje de despedida

Mark Walter deja el cargo tras una etapa especialmente breve al frente del equipo y lo hace con un mensaje de marcado tono emocional. "Ser propietario de Los Angeles Lakers ha sido uno de los grandes honores de mi vida", aseguró. El empresario también resumió su despedida con una declaración de confianza en el futuro de la franquicia: «Los Lakers pertenecen a Los Ángeles y tengo plena confianza en que lo mejor está aún por llegar».

La salida de Walter se produce en un contexto empresarial complicado para el multimillonario. Varias compañías relacionadas con su patrimonio están siendo objeto de investigaciones en Estados Unidos. Trascendió que pesquisas federales sobre dos aseguradoras bajo su control, además de una investigación paralela de la SEC.

Mientras tanto, los Lakers afrontan una nueva etapa con Kushner e Iger al mando. El precio pactado vuelve a poner de manifiesto que la valoración de la franquicia más emblemática de la NBA parece no encontrar un límite.