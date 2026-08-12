Una vida con el teatro: Carlos Rottemberg presentó sus memorias acompañado por Mirtha Legrand y grandes invitados

Por otro lado, y en una noche especial para el teatro porteño, Javier Daulte anunció la ampliación de Espacio Callejón.

Buenos Aires se reafirma como la tercera capital mundial del teatro , detrás de Londres y Nueva York. Ese fenómeno no es casual: responde directamente a la pasión de sus hacedores —desde empresarios, creadores y artistas hasta productores y técnicos— que impulsan una actividad que se realiza, fundamentalmente, porque no puede dejar de hacerse.

Una misma noche fue testigo de dos acontecimientos que sintetizan la potencia y la vigencia de la escena porteña: en el Teatro Liceo , el empresario Carlos Rottemberg presentó su libro Pasen y lean al cumplir más de 50 años de trayectoria, mientras que en el barrio de Abasto, el director y dramaturgo Javier Daulte anunció la ampliación del emblemático Espacio Callejón .

Aquel sueño que Rottemberg comenzó a forjar a los 14 años —cuando se imaginaba dueño de los cines porteños— terminó convirtiéndose en la adquisición de varias de las salas más importantes de la ciudad, entre ellas el propio Liceo , escenario elegido para la presentación de sus memorias.

La velada reunió a una verdadera multitud de referentes de la cultura y la actuación, entre los que se destacaron Mirtha Legrand , Guillermo Francella , Graciela Borges y Adrián Suar . Fiel a su estilo, Rottemberg siguió los discursos parado al fondo de la sala, en un clima cargado de emoción y humor. “Les voy a regalar un libro a cada uno porque me salía más barato que los canapés”, bromeó.

Desde el escenario, acompañado por su hijo Tomás y su nieto Nicolás , el empresario detalló la dinámica familiar: reveló que programa los musicales que eligen sus nietos, que él se encarga de negociar con los artistas mayores de 65 años y que de los demás contratos se ocupa su hijo.

El desafío de mantener vivas las salas frente a la era digital

Durante el encuentro, Rottemberg reflexiono sobre cómo la venta de entradas históricamente financió la compra de edificios teatrales y manifestó su preocupación por la sustentabilidad de esas costosas estructuras en la calle Corrientes, advirtiendo sobre el riesgo de que sufran el mismo destino de los desaparecidos cines de la calle Lavalle. Sin embargo, su hijo Tomás aportó una mirada optimista, confiando en que el rito del teatro —de presencialidad pura y magia milenaria— seguirá abriéndose paso frente al avance del streaming y las pantallas.

La ceremonia también tuvo un fuerte componente institucional. Integrantes de ARTEI (Asociación de Teatros Independientes) agradecieron públicamente a Rottemberg por su constante defensa del INT (Instituto Nacional del Teatro) y del INCAA, remarcando la importancia de un Estado presente que fomente la cultura.

Javier Daulte y "Callejón se expande": el teatro independiente crece en el Abasto

Mientras el centro porteño celebraba la trayectoria de Rottemberg, el teatro independiente marcaba su propio hito en el Abasto con el anuncio de "Callejón se Expande". El dramaturgo, director y docente Javier Daulte confirmó la ampliación del histórico Espacio Callejón, una de las cunas de la escena off porteña.

Tras adquirir la propiedad adyacente, Daulte llevará adelante la renovación de la sala junto a la escenógrafa Alicia Leloutre —una de las fundadoras del recordado Callejón de los Deseos junto a Miguel Ángel Solá y Juan Leyrado, entre otros—.

El mítico pasillo de ingreso que conduce al bar de tertulias y al patio arbolado sumará un nuevo diseño y resignificación:

Nueva fachada y gastronomía: La clásica puerta camuflada dará paso a un bar abierto a la calle con el cartel visible de Espacio Callejón .

Mayor capacidad: Se sumará una nueva sala principal para 120 espectadores (duplicando el aforo actual de 60).

Espacio de experimentación: Se creará una sala secundaria destinada a performances y propuestas experimentales, pensada especialmente para que las nuevas generaciones de artistas encuentren su lugar.

En tiempos desafiantes para el sector cultural, iniciativas como esta renuevan la apuesta por el circuito teatral independiente. Apenas un año atrás, Daulte presentaba la Compañía Callejón, nacida de proyectos como El sonido y Luz testigo —este último, un concurso de dramaturgia surgido durante la pandemia que dio lugar a una de las primeras obras en estrenarse tras el confinamiento en 2021, bajo aforos reducidos y distanciamiento entre butacas—.

La expansión de Espacio Callejón recupera esa misma mística: reabrir y agrandar las puertas de un refugio colectivo para encontrarse, soñar y seguir demostrando que, en Buenos Aires, el teatro se hace por la innegable necesidad de hacerlo.